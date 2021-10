Cum s-a făcut investigația Recorder? Jurnalistul Victor Ilie: "Dacă aș fi luat-o de la Patriarh, nu aș fi găsit nimic."

"Clanul Marelui Alb”, investigație marca Recorder, dezvăluie modul în care sunt atrași și cheltuiţi banii publici de către Biserica Ortodoxă Română.

Video-ul, care conține foarte multe imagini filmate cu camera ascunsă, a ajuns, într-o singură zi de difuzare, pe primul loc în trendingul platformei YouTube. La trei zile de la apariția pe internet, se menține pe același loc.

Protagoniștii investigației, filmați cu camera ascunsă, au fost înlăturați din funcțiile publice și din ierarhia bisericească. Patriarhia îi reneagă și sugerează că ar fi acționat pe cont propriu.

Victor Ilie, autorul investigației „Clanul Marelui Alb”, explică pe larg, într-un podcast Recorder, cum s-a desfășurat investigația. Totul a început de la curiozitatea jurnalistului și de la premisa, ulterior verificată și validată, că se cere finanțare de la banii publici fără motiv real.





În timpul podcastului, Victor Ilie a fost sunat chiar de un preot:





"Foarte bun materialul. Popii sunt în culmea fericirii! Îmi iau popcorn când dați nucleara. (...) E tulburrare mare în Pariarhie, tunete și fulgere. (...) Ceva plutește în aer, dar nu pot să spun dacă bate vântul schimbării."





"Aici (în situația prezentată n.a) furtul rupe mai multe contracte și pentru că rupe contractul cu creștinul care se roagă în Biserică. (...) Dacă aș fi luat-o de la Patriarh, nu aș fi găsit nimic. ...) Eu m-am întruchipat într-un smecheraș, un "trader" de influență. (...) Investigația a fost plan și a fost noroc - 50%-50%(...) Preafericitul Daniel a venit practic pe masă pusă și și-a dat seama că e un loc extraordinar de făcut business. (...) Chiar azi am vorbit cu un pilot care l-a transportat de la București la Iași de trei ori cu private jet. Plătise omul, nu era niciun cadou. (...) E un comic de situație extraordinar, personajele sunt caricaturale ca într-un film de Tati (Jaques Tati, mim și regizor n.a), m-au dus la marginea râsului de mai multe ori. (...) Există oameni din anturajul foarte restrâns al Patriarhului, care probabil au luat masa cu Patriarhul și care îl urăsc. Mi-au zis asta. Acum, oamenii aceia nu sunt dispuși să scoată din Administrația Patriarhală contractele sau extrasele de cont, dar sunt dispuși să îmi dea un context fabulos. (...) Uite, nu putem să îți dăm noi documentele, dar dacă te duci la Primăria Sectorului 1,, care își mută sediul chiar acum, o să găsești acolo. (...) Eu nu am provocat niște oameni să facă ceva ca să îi fac de râs pe internet. Ei așa se comportă. Eu am ajuns undeva unde lucrurile se întâmplau exact așa. (...) A fost super ușor să mă infiltrez. (...) Asta fac oamenii ăștia, vând și cumpără influență. "