Dana Nălbaru lansează, în România, prima marcă de bomboane de lux

Dana Nălbaru aduce pentru prima dată în Romania cele mai premiate bomboane din Europa. YAAOMM este prima marcă de bomboane de lux din România dedicate adulților, însă pot fi consumate în egală măsură și de copii.

Inspirați de călătoriile prin Europa, Dana și Dragoș s-au decis să aducă în România o parte din simțirile lor printr-o selectie de drajeuri de lux. Colecția de bomboane atent selecționată este compusă, în acest moment, din 46 de gusturi și arome urmând ca în viitor să ajungă la 60.

“După renunțarea la cariera muzicală am ales să mă ocup de educația copiilor noștri și sunt foarte mândră de felul în care ei s-au format. În ultimul an, însă, datorită faptului că ei au crescut și nu mai e necesar să le fiu alături în permanență m-am concentrat pe realizarea unor proiecte deosebite, în care am investit foarte mult suflet și pasiune. Torturile Daline se bucură deja de succes în rândul iubitorilor de dulciuri fine, acum a venit rândul să prezint consumatorilor de bomboane, marca YAAOMM. Acest concept nou în România, de dulciuri pentru adulți a luat naștere în urma călătoriilor noastre prin lume. În Danemarca există <<Hygge>>, iar noi avem acum inspirația YAAOMM, acest <<You Are Always On My Mind>> pe care îl poți spune cuiva drag, în orice limbă dorești, sub forma unui cadou dulce. În aceste vremuri nu-i nimic mai frumos decât să petreci timp cu cei dragi, într-o atmosferă caldă, bucurându-te de lucrurile simple și rafinate.” afirmă Dana Nălbaru.

Yaaomm, marca sub umbrela căreia sunt comercializate aceste bomboane deosebite, oferă o mare varietate de sortimente: de la ciocolată cu praline până la fructe întregi învelite în ciocolată și jeleuri fără gluten, zahăr sau lactoză. Pe lângă gustul fin cea mai mare surpriză o reprezintă, însă, seria de bomboane și jeleuri ce conțin aur comestibil. Vârful de gamă în domeniul bomboanelor de lux din colecția pentru adulți sunt “Gold Prosecco Bears” – jeleuri cu prosecco și aur comestibil de 24 K, “Champagne Strawberry Deluxe” – căpșuni confiate, gustul vibrant si rafinat ce completează aroma efervescentă a șampaniei și “Ginger Moon” ghimbir confiat învelit într-un strat fin de ciocolată. Preferatele copiilor sunt perlele din cereale învelite în ciocolată crocantă, “Blue Sapphire” și “More & Less Caramel”, un amestec delicios de ciocolată și caramel sărat.

Aspectul general și forma fiecărei bomboane amintește de acele bijuterii minimaliste, clasice si în același timp elegante, care se potrivesc oricărei ținute și gusturilor rafinate. Datorită ambalajului deosebit și cochet, dar și a diversității gusturilor și texturilor, aceste mini-bijuterii dulci constituie cadoul perfect pentru orice tip de eveniment. “Unii oameni pleacă din călătorii cu suveniruri și vederi, alții cu fotografii sau bijuterii. Eu și Dana luăm din fiecare loc deosebit în care mergem câte o bomboană sau o prăjitură pentru a păstra cu noi atmosfera și aroma specifice locului respectiv. În timpul unei vacanțe în Danemarca, Danei i-a venit ideea creării unei colecții deosebite de bomboane pentru oameni și locuri dragi, pentru că felul în care te simți într-un anumit loc se transformă în amintiri prețioase pentru fiecare dintre noi. Cred că o cutie deosebită de bomboane este un mod perfect de a-i spune unei persoane cât de importantă este pentru tine și în același timp îi amintește că nu o vei uita niciodată” spune Dragoș Bucur.

Denumirea mărcii YAAOMM reprezintă acronimul expresiei “You Are Always On My Mind”, însă cea mai bună dovadă pentru a afla dacă bomboanele și cel care le dăruiește rămân în mintea persoanei care le primește este ca acestea să fie testate. Bomboanele pot fi comandate online pe www.yaaomm.com sau în magazinul din Calea Floreasca 91-111.