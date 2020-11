Dănuț Lupu a făcut COVID-19! Fostul fotbalist este intubat la Spitalul Colentina

La aproximativ patru ani după ce a fentat moartea, Dănuț Lupu trece din nou prin momente grele: a făcut COVID-19 și este intubat la Spitalul Clinic Colentina din București.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, pentru fostul fotbalist nu au mai existat locuri la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Matei Balș”, astfel că el a fost dus la o altă unitate medicală.

Anunțul că Dănuț Lupu are coronavirus a fost făcut de soția marelui sportiv, care a afirmat că ea se află acasă în izolare în aceste momente.

Fostul fotbalist a primit un mesaj de încurajare și de la galeria lui Dinamo, club pentru care a jucat mai mulți ani. „Folosește-ți glezna fină, Dane! Ai mai fentat-o pe doamna aia cu glugă și acum 4 ani. Fă-o să se împleticească, amețește-o și mergi mai departe! Suntem alături de tine! Dane, ia-ne ușor! Și așa suferim pentru că Dinamo are convulsii și noi nu suntem lăsați să intrăm în sala de terapie intensivă. Hai, meseriașule, ridică-te, trage aer în piept, că mai avem treabă”, au scris suporterii pe pagina de Facebook a Peluzei Cătălin Hîldan.

Momentul despre care vorbesc suporterii a avut loc în anul 2016, atunci când Dănuț Lupu a fost internat la ATI, suferind de pneumonie și insuficiență respiratorie, după cum a anunțat Gazeta Sporturilor.

„Am beneficiat de şansa dată de Dumnezeu! Când m-am dezlegat de aparate, am reînvăţat să merg. Uitasem să merg, am avut nevoie de două zile. A fost şi problema cu fumatul. Acum nu mai fumez. Din februarie 2016, de când m-am externat, nu am mai fumat. A fost un moment în care plămânii mei funcţionau la 8% din capacitate”, spunea fostul fotbalist despre momentele grele prin care a trecut în urmă cu patru ani.

foto: Agerpres

Vezi și: Sfaturi în relații de pe TikTok