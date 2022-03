De când pregătea Vladimir Putin atacul asupra Ucrainei? Un pilot rus a dezvăluit adevărul

De pe 24 februarie 2022, adică din momentul în care Vladimir Putin a anunțat că Rusia va ataca Ucraina, mai mulți militari ruși au fost capturați în țara vecină.

Pe 6 martie, autoritățile din Ucraina au dezvăluit că au reușit să îi aibă drept prizonieri pe mai mulți piloți ruși, iar unul dintre aceștia, Maxim Krișptop, locotenent-colonel și comandant adjunct al Regimentului 47 de aviație, a dezvăluit de când pregătea Vladimir Putin atacul.

„Am fost informat în luna ianuarie despre pregătirile pentru război și am început să ne antrenăm. Ni s-a spus că vom bombarda Ucraina! Au început să aducă muniție în unitatea noastră și am început, de asemenea, antrenamentele la altitudini joase, pentru depășirea apărării antiaeriene. În mod oficial, acestea erau realizate ca pregătire pentru participarea la exercițiul ruso-belarus Allied Resolve 2022. În procesul de îndeplinire a misiunii de luptă, mi-am dat seama că ținta nu erau instalațiile militare ale inamicului, ci clădirile de locuințe, civili. Dacă nu am fi fost doborâți, am fi continuat să respectăm ordinele. Suntem militari. Dar cred că, mai devreme sau mai târziu, aș fi refuzat să execut ordinele penale. După bombardament, am fost doborât de apărarea antiaeriană ucraineană și luat prizonier. Recunosc oroarea crimelor mele. Vreau să-mi cer scuze întregului popor ucrainean pentru nenorocirea pe care i-am adus-o. Promit să depun toate eforturile pentru a pune capăt acestui război cât mai curând posibil. Vreau să fie aduși în fața justiției cei responsabili pentru genocid”, a spus Maxim Krișptop.

Vezi și: ShARE în bucate cu Alex Petricean - Păstrăv în papiotă