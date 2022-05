De ce și-a acoperit Vladimir Putin picioarele cu o pătură în timpul paradei militare de Ziua Victoriei? Imagini virale

Pe 9 mai, în Piața Roșie din Moscova, rușii, în frunte cu Vladimir Putin, au sărbătorit Ziua Victoriei, care comemorează faptul că Rusia a învins Germania nazistă în anul 1945.

Așa cum era de așteptat, toate privirile au fost ațintite asupra liderului de la Kremlin, iar detaliile mai puțin obișnuite au fost cele care au sărit în ochii tuturor. Spre exemplu, Vladimir Putin și-a acoperit la un moment dat picioarele cu o pătură, iar de acolo au început mai multe speculații care s-au viralizat rapid în mediul online.

9 degrees and cloudy in Moscow for the Victory Day parade so Putin had a thick green blanket. ???? The weather meant the popular flyover was cancelled. Former Moscow Mayor Yuri Luzhkov always found a few rubles to seed the clouds. https://t.co/oewPFoZEuM

Mai întâi s-a spus că președintele rus a luat această decizie din cauza faptului că era foarte înnorat și frig, la Moscova temperatura fiind pe 9 mai 2022 de doar 9 grade Celsius. Însă mulți și-au amintit că Vladimir Putin s-a lăsat fotografat și filmat, nu doar o dată, în timp ce vânează la bustul gol sau face baie în apă înghețată, astfel că imaginea lui de om dur și puternic are de suferit dacă atunci când afară sunt nori și sunt 9 grade Celsius și liderul de la Kremln este îmbrăcat gros, mai are nevoie și de o pătură pentru a se încălzi.

Așadar, prin aceasă apariție, Vladimir Putin le-a dat apă la moară celor care afirmă că este grav bolnav și că urmează să fie operat.

„Cu obrajii umflați, ca un hamster umplut cu steroizi, cu o figură plină de înverșunare în timp ce armata rusă trece prin fața lui. Nicio declarație de mare război, niciun apel, niciun general Gherasimov”, a scris pe Twitter jurnalistul John Sweeney, care relatează despre evenimentele din Ucraina.

„Mergea la paradă ca la înmormântare. Vladimir Putin abia și-a mișcat brațul drept, a mers șchiopătând de piciorul drept. E înconjurat de gărzi de corp și pare să poarte vestă antiglonț pe sub pardesiu”, a scris pe Twitter o altă persoană.

Vladimir Putin - a blanket on his knees, his cheeks full, a hamster stuffed with steroids - cuts a weak and enfeebled figure as Russian Army rolls past the Kremlin. No declaration of big war; no call-up; no General Gerasimov.

Listen: you can hear the knives being sharpened.