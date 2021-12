De Crăciun, poți să fii îngerul unei mame adoptive care are nevoie de tine

A devenit mamă pentru o fetiță care altfel ar fi rămas într-un centru de plasament, e acolo pentru ea cu orice preț, dar acum are nevoie și de noi să o ajutăm să meargă mai departe.

E vorba de Cătălina Boboc, o femeie care, în timpul procesului de adopție, a aflat că are cancer. Cu mult curaj și determinare, a continuat procedura de adopție, deși e una complicată. Și-a dorit să își împlinească visul, a ținut infomația pentru ea și și-a întregit familia. În plus, a vrut să îi ofere o șansă mai bună copilului caruia i-a devenit părinte. Are însă acum nevoie de spijin. Și e hotărâtă să își revină și să mai adopte un copil, când își va recăpăta sănătatea.

Cătălina Boboc: „Îmi voi reveni! Știu că am pentru ce și pentru cine! Am promis și mi-am asumat responsabilitatea in fața lui Dumnezeu! I-am promis Ilincăi- voi face tot ce îmi stă în putință!”





Chinurile prin care trece Cătălina au început în 2017:

Cătălina Boboc: „Eram în plin proces de adopție cu fetița. Nu mi-am putut permite să fac niciun demers de frică să nu imi pierd copilul. Si...acel nodul de la sân și-a făcut de cap!”

A reușit să o adopte pe Ilinca, o minune de copil care îi dă acum puteri. Apoi a avut grijă de sănătatea ei, cu ajutorul apropiaților. A urmat un tratament de peste 150.000 Euro, iar cancerul părea învins. Bucuria însă nu a ținut prea multă vreme: boala a recidivat. Acum are nevoie de un nou tratament.



Cătălina Boboc: „Rolul meu pe pământ este clar! Eu trebuie să fiu bine pentru copilul pe care l-am luat! Pentru ea voi lupta până la capăt!”

Fiecare dintre noi o poate ajuta pe Cătălina cu o donație la:

Asociația Umanitară Speranța Sf. Nectarie 2017

IBAN- RO86INGB0000999907540725

Beneficiar- Ciprian Boboc

Cătălina este hotărâtă să adopte încă un copil, dacă va trece peste această provocare. Acum a plecat din nou în Turcia în speranța că va învinge pentru a doua oară cancerul. Hai să îi fim alături cu toții!



