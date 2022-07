(P) De la multinațională…la cratiță!

Așa ar zice unii despre Ioana Serea, mama lui Carina și Cezar, care a renunțat la postul de Category Manager de la Emag și FashionDays, ca să devină antreprenor. Ideea ei a fost simplă: vrea să arate tuturor persoanelor, în special proaspetelor mămici, aflate la diversificare cu bebelușul lor, că poți găti ușor și rapid, gustos dar și sănătos, chiar dacă nu ai abilități, experiență sau înclinație.

A știut de la bun început că vrea să facă un job full time din asta, iar experiența din corporație a ajutat-o în acest sens: și-a făcut un blog https://josbabyrecipes.com/, un Canal de YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCS3KiwOuJM8Xygcr4FLH34g), și este prezentă pe rețele de socializare precum Instagram (https://www.instagram.com/jos_baby_recipes/), Facebook (https://www.facebook.com/JosBabyFriendlyRecipes) și TikTok (www.tiktok.com/@josbabyrecipes).

Crede în mâncare sănătoasă, fără E-uri și conservanți, și susține sustenabilitatea și producătorii locali.

Are în portofoliu peste 50 de branduri cu care lucrează, de la ingrediente pentru gătit, până la cele legate de casă, de copii, de bucătărie, de viață de mamă.

Și-ar dori ca brănduri românești, precum Origini, să ajungă la urechile și pe mesele tuturor oamenilor.

De-a lungul celor 2 ani de când a pornit totul, a acceptat și provocări, să facă rețete cu produse vegane, precum cele de la Fonte Narturis, ingredinte care au scos-o din zona de confort, dar de care s-a îndrăgostit și le recomandă 100%!

Ce mai face ea diferit față de alți food bloggers, content creators sau influencers? Facilitează comunității tot felul de beneficii, în special coduri de discount pentru comenzi, obținute de la colaboratorii ei.

Totodată, vine către comunitate cu produse oferite cadou de către branduri, că astfel să poată cât mai multă lume să vadă, să testeze, să se convingă de ceea ce ea prezintă.

Și mai interesant, testează rețete care-i fac cu ochiul de la alți food bloggers, și povestește cominutatii despre ele, dacă au notă de trecere sau nu!

Un boost în toată activitatea ei a fost momentul când a început să impartășească și aspecte din viața ei, pe lângă rețete. Spune detaliat în articole pe blog sau vloguri pe canalul de YouTube lucruri cu care s-a confruntat, ce soluție a găsit și cum a reusit să le gestioneze, și ce recomandă mai departe.

Are chiar și un magazin virtual, cu produse deosebite, în special din rășină, produse unicat pe care nu le găsești decât la ea, cel puțîn în România!

Unde se întâmplă magia? La ea în bucătărie! Acela este locul unde concepe rețete, le testează, filmează, pozează, iar ulterior tot acolo are loc partea de editare foto video, și urcare pe blog și rețelele de socializare.

A început doar cu recuzita pe care o avea în bucătărie, iar ulterior a diversificat-o considerabil cu ajutorul partenerilor, precum Chilipirul Zilei, de unde și-a luat atât accesorii de bucătărie, dar și accesorii de casă.

Este one man show, sau are ajutor?! Da și nu! Ajutorul vine din partea mamei ei care, pe lângă faptul că o ajută stand cu copiii, cât ea are treaba, o și inspiră foarte mult, și-i da rețetele din familie, să le împărtășească cu comunitatea creată.

Un alt ajutor de baza este soțul, care pe lângă suportul moral, o ajută pe partea tehnică, acesta lucrând în domeniu.

În restul, totul de la A la Z este făcut de ea!

Uitându-se în urmă, la primul video, unde nu a știut nici cum să țînă camera bine, și n-a făcut poze preparatului final, vede evoluția, și este mândră de ea.

Avea bazele marketingului puse în Facultate, la Masterul de Marketing și Comunicare în Afaceri, peste care a clădit, învățând singură să editeze foto și video, și să vadă cum funcționează fiecare platforma de socializare. Deci, este cam one man show!

Ce-i place cel mai mult din ceea ce face este că ajută mămici, mai ales într-un moment de stres, cu diversificarea bebelușilor, că își face singură programul (deși antreprenoriatul vine cu o conectare 24/7, fără de un job obișnuit luni-vineri, 9-17:00), alege cu ce branduri să lucreze, și mai mult, cu ce personae să se asocieze…nu mai este nimci impus de un șef, iar ea doar execută!

S-ar mai întorcea în corporație, în multinațională?! Ea zice că nu, cel puțîn pentru moment, cât copii sunt mici și au nevoie mai mult că oricând de ea!

La cum am perceput-o pe Ioana, noi zicem că acest business i se potrivește mănușă, și o încurajăm să rămână alături de comunitatea creataa, și să o inspire zi de zi!