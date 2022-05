Dezvăluiri din infern: Ce le-au făcut rușii femeilor ucrainene ascunse în uzina Azovstal din Mariupol

De mai bine de două luni, Ucraina este asediată de trupele ruse, iar în seara zilei de 3 mai 2022, Volodimir Zelenski a anunțat în mod oficial că autoritățile din țara noastră vecină au reușit să evacueze cu succes 156 de persoane care erau adăpostite în uzina siderurgică Azovstal din Mariupol.

„Avem în sfârșit rezultatul, primul rezultat al operațiunii noastre de evacuare de la Azovstal din Mariupol, pe care o organizăm de foarte mult timp. A fost nevoie de mult efort, de negocieri îndelungate și de diverse medieri. 156 de persoane au ajuns în Zaporojia. Femei și copii. Aceștia se aflau în adăposturi de mai bine de două luni. Imaginați-vă! Acum, acești oameni sunt complet în siguranță. Vor primi ajutor. Cu toate acestea, trupele rusești nu respectă acordurile de încetare a focului. Continuă loviturile masive la Azovstal. Încearcă să ia cu asalt complexul. Dar mi s-a spus de multe ori că nimeni nu poate fi salvat. Că este imposibil. Și astăzi sunt 156 de oameni în Zaporojia. Aceasta nu este încă o victorie, dar este deja un rezultat. Și cred că există o șansă de a-i salva și pe ceilalți oameni ai noștri”, a spus Volodimir Zelenski.

Chiar dacă au scăpat de la uzina Azovstal din Mariupol și au ajuns în siguranță în Zaporojia, mărturille persoanelor salvate sunt de-a dreptul șocante.

„Am stat două luni fără să vedem lumina soarelui. Tatăl meu ne-a adus la Azovstal, a spus că este cel mai sigur loc. Am mâncat fulgi de ovăz cu brusture, așa am supraviețuit. Am fost transportați pe aproape tot teritoriul pe care ei, rușii, l-au capturat, până la Manguș. Apoi am fost cazați în tabără, unde am petrecut noaptea în corturi, și am plecat la Berdiansk. Când am fost duși în tabără, femeile erau dezbrăcate, degetele tuturor au fost scanate, s-au făcut fotografii, s-au verificat telefoanele, s-au luat adrese”, a spus Vova, o fată de doar 14 ani.

Copila a fost completată de o altă femeie, care le-a spus jurnaliștilor de la Ukrainska Pravda că a fost controlată inclusiv în lenjeria intimă!

„Sincer, ne pierduserăm speranța că vom ieși. De fapt, acolo nu există nicio fabrică, a fost ștearsă de pe fața pământului, au rămas doar depozite. În buncăr nu era lumină. Armata ucraineană ne-a ajutat cu apă și cu mâncare. Ceea ce am văzut în oraș când am plecat au fost doar cratere negre uriașe. Nu mai există case. La punctul de filtrare, cum îl numesc rușii, a fost o inspecție foarte serioasă. Am fost dezbrăcați, cicatricile și tatuajele au fost verificate, am fost controlate și în lenjeria intimă. Femeile fost amenințate, ne-au spus că vom fi găsite și ne-au promis că ne vor trimite capetele bărbaților în cutii”, a dezvăluit și Katia, care este mamă a doi copii.

