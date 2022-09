Diamantul Reginei Elisabeta a II-a, pe lista de doleanțe a unei foste colonii britanice

Liderii unui partid politic din Africa de Sud au solicitat Casei Regale Britanice returnarea bijuteriei The Great Star of Africa, cel mai mare diament din lume, care se află pe sceptrul Reginei Elisabeta a II-a. Bijuteria impresionantă a fost dăruită Coroanei în 1907, însă mai multe personalități din fosta colonie au cerut returnarea ei.

The Great Star of Africa (Marea stea a Africii), cel mai mare diamant din lume, a ajuns la Regina Elisabeta a II-a în 1953, cu prilejul încoronării sale. Însă, bijuteria a fost dăruită în 1907 de autoritățile sud-africane, pe când țara se afla sub tutela Imperiului Britanic.

Vuyolwethu Zungula, liderul partidului African Transformation Movement, consideră că Regatul Unit trebuie să returneze „tot aurul și bijuteriile furate de Marea Britanie”.

„Africa de Sud ar trebui să părăsească Commonwealth-ul, să ceară reparații pentru tot răul făcut de Marea Britanie, să elaboreze o nouă Constituție bazată pe voința poporului din Africa de Sud, nu pe Magna Carta britanică, și să ceară returnarea întregului aur și diamantelor furate de Marea Britanie”, a spus acesta, conform timeslive.co.za.

Nu este singurul politician care are astfel de pretenții. Vocile care vor o detașare reală de Coroana britanică și returnarea bijuteriilor istorice s-au înmulțit după moartea Reginei Elisabeta a II-a .

The Great Star of Africa, diamantul reginei din 1953

The Great Star of Africa sau Diamantul Cullinan, este cel mai prețios diamant neșlefuit descoperit vreodată. Cântărind peste 620 de grame și având 3.106 carate, a fost descoperit într-o mină din orășelul sud-african Cullinan în ianuarie 1905.



Regina primește sceptrul cu diamant în iunie 1953, la încoronare. FOTO: Getty

În același an a fost scos la vânzare, la Londra, însă prețul uriaș a descurajat pe toată lumea.

Oficialii coloniei Transvaal (azi Africa de Sud) au propus cumpărarea diamantului pentru Regele Edward al 7-lea. Decizia, grea, a fost luată după luni întregi de dezbateri. Prețul plătit, 150.000 de lire sterline, ar echivala azi cu circa 20 de milioane de lire sterline.

După ce a primit impresionantul cadou, regele a trimis piatra la Amsterdam, unde a fost șlefuită și tăiată în mai multe diamante mai mici. Diamantul mare, botezat Cullinan I sau The Great Star of Africa, cântărește 106 grame și are 530 de carate.

A fost pus pe sceptrul cu cruce al monarhilor britanici, care se transmite din generație în generație, cu prilejul încoronării. Regele George al VI-lea (tatăl Elisabetei a II-a) l-a avut la încoronare. Sceptrul cu cel mai mare diamant din lume a fost transmis Elisabatei a II-a în iunie 1953, cu prilejul încoronării sale. Se pare că Regina nu va avea nevoie de multe dintre bijuteriile sale, fiindcă va fi înmormântată cu doar două dintre ele .

Fotografii: Getty Images

