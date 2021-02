Doctorul Mihail Pautov, despre reacțiile adverse pe care le-a avut după vaccinul anti-COVID-19

Doctorul Mihail Pautov a intrat în prima linie a celor care au făcut vaccinul anti-Covid. Medicului i s-au administrat cele două doze de vaccin și a ținut să împărtășească cu urmăritorii săi de pe rețele sociale experiența sa.

Doctorul Mihail Pautov a explicat totul pe canalul său de Youtube. Începând cu efectele primei doze și continuând cu reacțiile pe care le-a avut după rapel ( a doua doză).

“Vreau să descriu exact, pas cu pas, experiența mea de după vaccinare, după prima doză și după a doua doză. Pe 6 ianuarie am fost programat la prima doză de vaccin. M-am așezat pe scaun, mi-am făcut vaccinul, apoi m-am dus în sala de urmărire, unde stai 15 sau 30 de minute. Am plecat din centrul de vaccinare să merg spre secție. Aici vreau să vă descriu primul efect, faptul că pentru 10-15 pași am avut o amețeală și acesta, în mod cert, nu este un efect al vaccinului ci mai mult o eliberare de a creierului după toate emoțiile pe care le simți înainte de vaccinare. După acest eveniment, totul a decurs normal pentru 5-6 zile în care, la un moment dat, am simțit puțină oboseală. Nu știu dacă era din cauza faptului că am lucrat foarte mult sau era un efect advers al vaccinului. Apoi am făcut o limfadenopatie (umflarea ganglionilor limfatici).

Am ajuns la rapel (a doua doză de vaccin). Seara m-am simțit obosit, iar dimineața abia m-am trezit. Tot ce am avut în următoarele zilele a fost un sindrom paragripal, aveam toate simptomele unei gripe, aveam dureri musculare, aveam o stare de slăbiciune și o stare de rău, aveam dureri de cap, îmi venea în permanență să dorm. Făceam totul cu foarte multă dificultate.”

La sfârșitul vlogului, doctorul Pautov a specificat că a meritat să facă și a explicat și a explicat și de ce: “A meritat să fac asta, pentru sute de motive! Nu am vrut să mă infectez cu acest virus. Poate aș fi fost asimptomatic și i-aș fi infectat și pe alții.”