Documentarul Beastie Boys Story în regia lui Spike Jonze, în premieră în România, la Flight Film Festival, Timișoara

Spike Jonze, unul dintre cei mai versatili regizori actuali regizează documentarul „Beastie Boys Story“, povestea celor care au influențat muzica unor artiști ca Eminem, Rage Against the Machine, Head PE, Limp Bizkit, Sublime, Korn, Slipknot și Blur.

Michael Diamond și Adam Horovitz de la Beastie Boys, una din cele mai surprinzătoare trupe de Rap, își povestesc viața și activitatea, reușitele și dezamăgirile, melodiile și etapele, pe marele ecran, în documentarul care va rula în premieră în România, la D’Arc pe malul Begăi, marți, 1 septembrie.

Proiecția filmului va fi precedată de o discuție pe tema Actului muzical ca atitudine și manifest cu Mimo Obradov, Goran Mrakić, Florin Unguraș (U.F.O.), moderată de Mirela Iacob. Discuția începe la ora 19:30, iar filmul va rula la 20:30.

Conceput ca un stand-up pe subiectul propriilor lor aventuri muzicale, documentarul „Beastie Boys Story“ este un must-see pentru fani dar are destule de oferit și pasionaților de muzică. Practic Mike Diamond și Adam Horowitz fac glumițe, deapănă amintiri dar povestesc fascinanta scenă muzicală newyorkeză a deceniului 8 și, deloc întâmplător, modul în care o trupă, care ar fi vrut să fie punk, s-a trezit sedusă de rap și hip-hop și de posibilitățile pe care tehnologiile noi de atunci le ofereau unor muzicieni. Filmul a fost programat să se lanseze în cinematografe pe 3 aprilie 2020, urmând ca lansarea online să aibă loc pe 24 aprilie, pe Apple TV+, însă datorită pandemiei lansarea limitată în cinematografe s-a

anulat.

Ca introducere la documentarul Beastie Boys Story (5 nominalizări la Premiile Emmy), Mirela Iacob și invitații săi vor purta un dialog pe tema Actul muzical ca atitudine și manifest înainte de proiecția filmului pe malul Begăi. Alături de Mirela, alți trei timișoreni activi în spațiul cultural - Mimo Obradov, Goran Mrakić și Florin Unguraș aka U.F.O. - vor aborda fenomenul Beastie Boys din perspective diferite.

Se va discuta, printre altele, despre trupă ca fenomen, audiența la nivel mondial, rolul versurilor într-un astfel de concept și impactul lor în România, în Timișoara, în acei ani în care atitudinea manifestă și spiritul urban își așteptau doar forma și momentul exprimării.

Mirela Iacob este o figură cunoscută în rândul melomanilor din Timișoara. A compus și tradus versuri pentru nume ca Survolaj, Quo Vadis, Blazzaj și Implant pentru Refuz. A cântat în diverse formule alături de nume consacrate ale scenei. A studiat Litere (Engleză/Germană), mai târziu Jazz și Management cultural și (s)-a modelat într-un lut compus din litere, cuvinte și sunete pentru fiecare vas care i-a absorbit timpul și pasiunea: secretar literar la TNT, copywriter la radio/TV, traducător, trainer de limbi străine, textier, solistă de blues/jazz.





Mimo Obradov, critic muzical şi publicist, realizator de emisiuni radio şi TV şi traducător din mai multe limbi, a devenit cunoscut melomanilor din întreaga ţară graţie celor patru volume ale „Istorii şi Story Rock“, apărute la Editura Marineasa între 1995 şi 2000. Sub aceeaşi semnătură a apărut şi „Peste rock şi după roll“, o carte dedicată rock-ului timişorean.

Goran Mrakić s-a născut la Sannicolau Mare. A publicat două volume de versuri, trei cărți de aforisme satirice și un volum de proză scurtă, „Punk requiem“. Scrierile sale au apărut în mai multe antologii de aforisme din Serbia, România, Bosnia, Spania, Liban și Italia. A tradus din limba română în limba sârba (și viceversa) mai multe cărți. A lucrat timp de 15 ani ca redactor al ziarului de limbă sârbă Naša reč. Este laureat al premiilor Uniunii Scriitorilor din Timișoara în 2013 și 2016 și al Premiilor „Vladimir Bulatović VIB“ și „Radoje Domanović“ din Serbia.

Florin Unguraș (U.F.O.), un meloman convins, personaj marcant în spectrul muzicii electronice din România, promotor/organizator de festivaluri, connoisseur Beastie Boys ca istorie și analiză a fenomenului muzical.

Trupa Beastie Boys a fost creată în New York, în 1981 de un grup de copii provenind din familii din clasa de mijloc, ca răspuns la scena muzicală eclectică din acea perioadă. Beastie Boys a evoluat până în 1983 dintr-un cvartet hard-core punk, într-un trio rap/hip-hop. Îmbinând teme muzicale hard rock cu parodii, tinerii au pus cap la cap albumul Licensed III în ’86, care, cu hit-ul „ (You Gotta) Fight for Your Right (to Party), “ a confirmat afinitățile stilistice și emoționale pe care unii critici le-au găsit între hard rock și rap. Au urmat o serie de hit-uri, printre care “Hey Ladies“, „Sabotage“ – care a rulat constant pe MTV având un videoclip regizat tot de Spike Jonze sau „Intergalactic“ – cu puternice influențe electronice.

Flight Film Festival: Science, Fiction, Technology, Music este noul eveniment cinematografic din Timișoara și împrejurimi, care explorează prin film diferite tematici din domeniile științei, ficțiunii, tehnologiei și muzicii. Organizat de Flight Festival în colaborare cu Asociatia Cinemascop, Flight Film Festival: Science, Fiction, Technology, Music își propune să ofere orașului și zonei posibilitatea de a fi la curent cu cele mai captivante filme de cinema reunite sub aceste categorii și de a participa la evenimente, dezbateri și activități interactive.

Flight Festival a luat naștere în 2019 și este un festival de muzică, artă și tehnologie dezvoltat de organizatori în contextul în care orașul Timișoara va găzdui Capitala Culturală a Europei, și al cărui obiectiv este de a introduce cât mai mulți participanți în fascinanta lume a fenomenului cultural și de a poziționa orașul Timișoara pe harta festivalurilor relevante din Europa. În contextul pandemiei, Flight Festival este singurul festival de avengură, din România, care nu se anulează și nu se amână, ci se reinventează.

Ediția din 2020 este gândită ca o călătorie cu mai multe escale, destinația finală fiind bine cunoscuta locație care a acomodat festivalul și în ediția de debut: Aerodromul Cioca. “Decolarea” se întâmplă în 28 august, iar locațiile în care se desfășoară activități pentru toate gusturile sunt Bastionul Theresia, Gradina de Vară a Filarmonicii Banatul, D’arc pe mal, Piața Sf. Gheorghe, Iulius Town și Aerodromul Cioca. Carla’s Dreams, Irina Rimes, Roxen, Grimus, Toulouse Lautrec, Shiver, K-lu, Phaser, R.U.A, Persona, Allover, Kings are overrated, Dragoș Moldovan, Amalia Gaiță și mulți alții sunt artiștii care vor urca pe scena de la Aerodromul Cioca.