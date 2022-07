Doi turiști au mâncat două zile dintr-o banană gigantică

Un cuplu aflat în vacanță a descoperit o banană gigantică! Gabrielle Testa și Ollie Porceddu au mâncat timp de două zile din fruct.

Citește și Liviu Dragnea iubește din nou? Tabloidele scriu că ar avea o nouă parteneră tânără

Gabrielle Testa, în vârstă de 22 de ani și Ollie Porceddu, 25 de ani, au descoperit o banană imensă în timp ce se aflau în vacanță în Borneo. Aceștia sunt convinși că mărimea fructului depășește orice record mondial.

„Când am văzut-o prima dată, ne-am uitat unul la altul și am știut că vrem s-o mâncăm. Sincer, nu a avut un gust diferit față de o banană obișnuită. Dar era ciudată. Este greu de explicat. Părea că două banane au crescut împreună, în aceeași coajă, dar au fost înconjurate de mai multe banane”, a spus Gabrielle când a văzut-o.

Cei doi au reușit să mănânce toată banana în 2 zile, iar Ollie consideră că aceasta cântărea în jur de 3 kilograme.

Sursă foto: Profimedia