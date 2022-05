Dr Alban, cu a lui „It’s My Life”, vine în România vara aceasta, la We Love Music Festival!

We Love Music Festival, un festival cât o vacanță, aduce vara aceasta, la Râmnicu Vâlcea, nume sonore din muzica românească și internațională.

Citește și O femeie în vârstă de 76 de ani a fost cerută în căsătorie de iubitul său de 19 ani

Pe scena festivalului va urca, printre alții, Dr Alban, care a făcut istorie în muzica internațională cu super hituri precum „It’s My Life”, „One Love” și multe altele. Dr Alban, pe numele său complet Alban Uzoma Nwapa, este un artist suedez de origine nigeriană, care a vândut, de-a lungul timpului, peste 16 de milioane de albume. Artistul a atins faima mondială în 1992, datorită mega hitului „It’s My Life”. Pe când avea 20 de ani, plănuia să devină medic stomatolog, iar pentru a-și finanța studiile a început să lucreze ca DJ într-un club din Stockholm. Astfel și-a început cariera artistul care acum este cunoscut în toată lumea.



Dr Alban vine România cu un super show în cadrul We Love Music Festival, în cea de-a patra zi a festivalului, pe data de 21 august.



Pe lângă Dr Alban, pe scena festivalului vor urca peste 30 de artiști români și internaționali, nume sonore precum Ronan Keating, ATB, Jay Sean, Outlandish, Blue, 3 Sud Est, Connect-R, Lou Bega, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Melody Thornton ex. Pussycat Dolls, Class, LA, Body & Soul și alții. Gazdele evenimentului: reputatul om de radio și TV Liana Stanciu și îndrăgitul artist și MC Nick de la N&D.



Festivalul se desfășoară pe parcursul a 4 zile, între 18 și 21 august, în aer liber, într-un loc de poveste, Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea, chiar la marginea pădurii. Este cea mai mare adunare de artişti din epoca de aur a muzicii, pe care a găzduit-o România vreodată! Patru zile magice de festival, cu peste 30 de nume sonore de la noi și de afară!

We Love Music Festival va fi o experiență de neuitat pentru public. Pe lângă un line-up cu artiști de top din România și internaționali, participanții se vor bucura și de un parc de distracții amenajat în spațiul unde se desfășoară festivalul. În plus, evenimentul va găzdui și un food court și food trucks cu mâncare pentru toate gusturile. Astfel, festivalul va fi o experiență perfectă atât pentru tinerii puși pe distracție, cât și pentru familiile cu copii, care vor regăsi la We Love Music Festival tot ceea ce au nevoie pentru un weekend memorabil.



Show-urile live de pe scenă vor fi completate de Mega Petrecerea Disco Anul 2000, unde petrecăreții vor putea dansa de seara până în zorii zilei.

Biletele s-au pus în vânzare și sunt disponibile aici.



Urmărește We Love Music Festival aici: Pe Instagram



Pe Facebook



Dr Alban a oferit și un interviu în exclusiitate pentru protv.ro:

Î: Dacă ai putea schimba ceva în industrie, ce ar fi?

R: Ei bine, dacă aș putea schimba ceva în industria muzicală, este ca artiștii să fie plătiți mai bine pentru muzica descărcată de pe platformele de streaming.





Î: Cum crezi că a influențat internetul industria muzicală?

R: Cred că internetul a influențat negativ industria muzicală, artiștii nemaifiind plătiți la fel de bine acum, pentru muzica lor.





Î: Ce planuri ai pentru anul acesta?

R: Planul pentru acest an este să continui turneele, să mă ocup de muzică în studio, iar în curând voi lansa o nouă melodie numită „Change”.





Î: Ai avut multe concerte în România de-a lungul anilor, ne poți spune despre legătura cu publicul din România?

R: Ei bine, legăturile mele cu publicul din România sunt foarte bune. Îmi place publicul de aici, sunt oameni grozavi. Îmi place foarte mult România și chiar o vizitez de 3 sau 4 ori pe an.



Î: Ce ți-a plăcut în România? Ai reușit să vizitezi obiectivele turistice aici?

R: Îmi plac românii și îmi place de exemplu Cluj Napoca, un oraș foarte frumos și unul dintre cele mai faine orașe din Europa.



Î: Ce mesaj le-ai transmite fanilor tăi de aici, din România, care te așteaptă la Râmnicu Vâlcea, la We Love Music Festival?

A: Fii bun! Nu consuma droguri! Nu bea prea mult alcool, fii în siguranță în legătură cu Covid etc.



Î: Spune-ne un obiect pe care îl aduci mereu cu tine când călătorești pentru spectacole.