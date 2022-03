După ce mii de români au petrecut ore la alimentare, un expert oferă o viziune asupra mașinilor electrice

Mii de români au stat ore întregi la coadă, în mai multe orașe din țară, de teama că benzina și motorina s-ar putea scumpi peste noapte, în așa fel încât să depășească 10 lei litrul.

Cu toate că Guvernul României a dat asigurări că temerile nu sunt fondate și că nu există motive reale pentru creșteri accelerate, foarte mulți au ales să petreacă ore întregi panicați...la pompă.

În acest context, a revenit în discuție și comparația dintre mașinile electrice și mașinile pe combustie.

Ciprian Cherciu, expert în mașini electrice și alegeri sustenabile deținător ECO DRIVE colaborator DE BĂRBAȚI, explică ce avantaje și dezavantaje există pentru fiecare în parte:

Așadar: Diesel, benzină, electric sau hybrid?

Motor Diesel (motorină)

Avantaje:

- consum mic;

- oferte de preț din partea dealerilor care încearcă să stimuleze vânzarea mașinilor Diesel;

Dezavantaje

- revizii mai scumpe decât la benzină

- restricții de circulație în multe orașe

- devalorizare mare în contextul tranziției către mașinile electrice

Benzină:

Avantaje:

- întreținere și revizii mai ieftine decât pentru Diesel;

- sunt mai silențioase și mai rafinate la condus

- au restricții mai puține în orașe

Dezavantaje

- consum mai mare decât la motorul Diesel;

- devalorizare mai mare în contextul tranziției către mașinile electrice

Hibrid clasic (benzină)

Avantaje:

- tichet suplimentar de la stat pentru achiziționarea mașinii (aproximativ 1500 euro);

- funcționare în modul electric pe distanțe scurte (parcări, intersecții);

- devalorizare mai mică decât la benzină;

- silențioase;

- consum mai mic decât mașinile pe benzină;

Dezavantaje:

- motorizare mai complexă datorită sistemului hibrid

- este doar o tehnologie de tranziție către mașinile electrice

Hybrid plug-în (benzină + motor electric care se poate încărca de la priză)

Avantaje:

- poate rula în modul electric pentru 50-60 km (acoperă cu ușurință distanță medie/zi parcursă de un român);

- după terminatea bateriei poate rula ca o mașină de tip hibrid classic ( cu benzină);.

- costuri de exploatare mai mici prin economia de carburant;

- tichet în valoare de aproximativ 4500 euro;

Dezavantaje:

- motorizare mai complexă datorită motorului electric și a bateriei

- viteză de încărcare redusă (aproximativ 2 ore la o stație type 2 pentru 50-60 km autonomie)

- recomandată celor care pot încarca acasă peste noapte la o priză normală

Electric 100%

Avantaje

- Cost de utilizare foarte mic (multe stații gratuite, chiar și la stațiile plătite este mai ieftin decât benzină sau motorină)

- Cost de revizii redus, aproape 0

- Fiabilitate ridicată, are foarte puține piese în mișcare.

- Fără zgomot și foarte confortabilă

- Devalorizare mai mică decât la toate celelalte tipuri de motorizări

- Accelerație mai mare

- 0 poluare în orașe;

- Parcări gratuite și acces în centrele orașelor

- Tichet în valoare de 9500 euro pentru achiziția mașinii electrice.

Pentru că "ambuscada" de la alimentare a arătat că pentru mulți români partea financiară este extrem de importantă, poate cea mai importantă când vine vorba de deținerea unui autoturism, acestea sunt costurile legate de o mașină electrică:

Ciprian Cherciu: "Pentru a înțelege de ce vorbim de diferențe de costuri trebuie să vedem cum sunt construite mașinile pe combustie și mașinile electrice. Știm deja că lucrurile simple sunt și durabile, iar mașinile electrice au mult mai puține piese în mișcare. Un motor electric are în jur de 20 de piese în mișcare, iar un motor cu combustie internă are în jur de 2000 de piese în mișcare. Această diferență se traduce în fiabilitate și în costuri de întreținere mult mai mici, aproape de 0, pentru motorul electric.

Într-o mașină electrică nu avem cutie de viteze, ulei de motor, filtre pentru motor, ambreiaj, injectoare, filtru de particole, rezervor pentru combustibilul inflamabil (aici sunt puțin hater) și multe alte piese care pot fi enumerate doar într-un roman.

Compania care a revoluționat piața mașinilor electrice și care a schimbat modelul de business nu are revizii obligatorii. Dacă îți cumperi o mașină Tesla nu trebuie să vizitezi service-ul la fiecare 20.000km pentru o revizie costisitoare. Daca ai probleme, mergi în service, dacă nu ai probleme mergi cu mașina.





Ciprian Cherciu: În cazul producătorilor tradiționali de mașini, chiar și în cazul mașinilor electrice, trebuie însă să vii la service pentru revizie. În acest caz, o revizie pentru o mașină electrică costă între 300 și 500 lei. Am trecut printr-o astfel de revizie și singurul lucru care a fost schimbat a fost filtrul de polen. Dacă este generos, este posibil ca dealer-ul să îți completeze și lichidul de parbriz. Mai mult costă ora de manoperă decât filtrul care se schimbă la revizie. Și…cam asta înseamnă revizia pentru o mașină electrică. La intervale mai mari este posibil să ți se schimbe și lichidul de frână sau lichidul pentru sistemul de răcire al bateriei (doar în anumite situații).Nu vei avea niciodata de schimbat ambreiajul, distribuția sau injectoarele. Cu toții stim cât de costisitoare sunt astfel de intervenții.

Pe termen lung, reparațiile care țin de mecanică (bucșe, planetare, etc.) sau reparațiile de tinichigerie sunt la fel pentru ambele tipuri de mașini.

Cea mai mare temere a unui cumpărător, atunci când vine vorba despre o mașină electrică, este însă durata de viață a unei baterii. Primele generații de mașini electrice aveau baterii cu tehnologie de început, fără management termic și puteau suferi în timp o degradare mai mare a capacității de stocare.Astăzi, tehnologia de baterii a ajuns în punctul în care toți producătorii de mașini oferă o garanție de minimum 8 ani pentru baterii și motoare.

Această garanție este mult mai mare decât orice garanție oferită pentru mașinile pe benzină sau motorină. O degradare prematură, mai mare de 25%-30% din capacitatea de stocare a bateriei înseamnă schimbarea pe garanție. Ne putem aștepta ca mașinile care au astăzi o autonomie de 400km să aibă după 10 ani de utilizare o autonomie de minimum 300km. În continuare aceaste mașini vor putea fi folosite fără probleme. Este important pentru orice cumpărător de mașini să calculeze Costul Total de Deținere al unui bun. Nu este suficient să ne uităm la costul de achiziție, trebuie să calculăm care este costul de exploatare pe durata de utilizare. În acest fel, nu vom avea surprize neplăcute cu costuri neprevăzute și cheltuieli foarte mari pentru reparații sau combustibili."

FOTO: SHUTTERSTOCK

Acest calcul ține de educația financiară și este important să ne protejăm în fața unor situații neprevăzute. "

