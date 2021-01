Ella Emhoff, fiica vitregă a Kamalei Harris, a semnat cu o renumită agenție de modele

Fiica vitregă a Kamalei Harris a semnat un contract cu IMG Models, una dintre cele mari agenții de modele din lume. Ella Emhoff are 22 de ani, este pasionată de fashion și studiază la “Parsons School of Design”, din New York.

Kamala Harris i-a devenit mamă vitregă Ellei în 2014, când s-a căsătorit cu Doug Emhoff. Tânară de 22 de ani a devenit virală pe rețelele de socializare după ceremonia de investire a președintelui Joe Biden.

Ella Emhoff a cules doar laude de la criticii de modă pentru alegerea vestimentară de la ceremonie. Scriitorul și editorul Evan Ross Katz a postat atunci un tweet în care a scris că „simt miros de fashion icon în devenire”. Se pare că nu s-a înșelat și în curând o vom vedea pe Ella pe catwalk și pe panourile publicitare.





Tânăra a ajuns la un acord cu IMG Models, agenție care reprezintă fotomodele celebre precum Karlie Kloss, Gisele Bündchen sau surorile Gigi și Bella Hadid. Ella a fost prezentată oficial pe pagina de Instagram a agenției. Internauții s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii au felicitat-o și o văd ca pe “o gură de aer proaspăt” și o prezență fresh și inedită, alții sunt de părere că Ella nu are alură de model.



“Pe bune? În ziua de azi oricine poate fi model”, “Nu pot să cred că ați făcut asta!”, “Nepotism la cel mai înalt nivel”, “Pentru ce ați angajat-o?”, “Cine e următorul? Bernie?” ,“Nepotismul "trăiește" și îl putem vedea” – sunt doar câteva dintre comentariile celor care contestă alegerea celor de la IMG Models. Un alt aspect care i-a deranjat pe internauți are legătură cu tatuajele Ellei.



În poza de prezentare, tatuajele Ellei Emhoff au dispărut ca prin minune. “I-au acoperit tatuajele?”, “Cum se face că în prima poză nu are tatuaje, iar în a doua se văd pe brațe?”, au mai scris aceștia.

Într-un interviu oferit pentru New York Times, Ella a mărturisit că are atât de multe tatuaje încât nu le mai știe numărul. “Cred că în jur de 18, acum. De unele nu știu nici părinții”, a spus fiica vitregă a Kamalei Harris.

Ella Emhoff nu este singura persoană de la ceremonie care a semnat cu IMG Models. Amanda Gorman, tânăra care a recitat la învestirea lui Joe Biden, a primit de asemenea o ofertă de la agenția de modele, pe care a și semnat-o.



Fotografii: Getty Images/ Instagram Ellaemhoff

