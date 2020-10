Este fotografia anului! Un nou-născut smulge masca doctorului, imediat după a fost născut

We all want sign are we going to take off the mask soon ???????? #instagram #goodnews #goodvibes #uae???????? #dubai #instagood #love #photooftheday #cute #babyboy #instmoment @dubaimediaoffice

A post shared by Dr Samer Cheaib د سامر شعيب (@dr.samercheaib) on Oct 5, 2020 at 6:02am PDT