EURO 2020: Danezul Christian Eriksen, primul mesaj pentru presă, după ce a suferit un atac de cord în meciul cu Finlanda

Weekendul abia încheiat a fost marcat de un eveniment mai puțin plăcut: în timpul meciului dintre Danemarca și Finlanda, de la EURO 2020 , lui Christian Eriksen i s-a făcut rău și a căzut inexplicabil pe gazon.

Jucătorul danez a fost resuscitat timp de aproximativ 18 minute și, din fericire, și-a revenit, fiind transportat de urgență la spital. „Când am ajuns, respira. Dar situația s-a înrăutățit brusc. Nu mai avea puls. Am pornit masajul cardiac. Christian s-a agățat de viață. L-am readus printre noi și am vorbit cu el înainte de a-l transporta la spital. Ce înseamnă că un om este stabil? Inima bate, e conștient și răspunde într-un mod edificator. Nu avem nicio explicație pentru ce s-a petrecut. La un moment dat, Christian Eriksen era mort. Cât de aproape am fost de un dezastru? Nu știu, nu pot răspunde”, a spus Martin Boesen, medicul danezilor, după meciul pe care Danemarca l-a pierdut cu 1-0 în fața Finlandei.

La aproximativ 24 de ore de la evenimentul care se putea termina tragic, jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport i-au luat un scurt interviu lui Christian Eriksen, aceasta fiind și prima lui reacție oficială după ce și-a revenit. „Vă mulțumesc! Nu mă voi da bătut! Mă simt bine acum, dar vreau să înțeleg ce s-a întâmplat. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut pentru mine”, a spus fotbalistul, direct de pe patul de spital.

Potrivit presei din Danemarca, Christian Eriksen ar fi suferit un atac de cord, iar intervenția rapidă a colegilor și a medicilor i-au salvat viața. După ce a ceastă informație s-a răspândit rapid pe tot globul, jurnaliștii de la „The Independent” au state de vorbă cu un medic cardiolog care a văzut imaginile.

„Christian Eriksen a suferit un atac de cord, dar nu cum se întâmplă în cazul pacienţilor care au probleme cardiace cronice. În cazul lui, sunt câteva posibilităţi. O explicaţie ar putea fi că a suferit un atac de cord din cauza unei malformaţii congenitale. Una care n-a fost depistată la niciun control. O altă cauză ar putea fi hipertrofia cardiacă. Ceea ce se întâmplă, atunci când inima creşte prea mult şi pompează mai greu. În fine, o posibilă cauză ar putea fi o infecţie virală. În astfel de situaţii, poate apărea o inflamare a muşchiului inimii”, a spus cardiologul Richard Till, pentru sursa citată.

foto: Getty Images; Profimedia Images

