EURO 2020 e la PRO TV și pe VOYO. Care e melodia oficială a Campionatului European de Fotbal

EURO 2020 debutează la PRO TV și pe VOYO la 11 iunie 2021. Pentru spectacolul fotbalistic al verii, Bono, The Edge și DJ-ul Martin Garrix și-au unit forțele și au creat melodia oficială a Campionatului European de Fotbal.

Cele mai puternice echipe de fotbal ale Europei se aliniază la start pentru EURO 2020 începând cu 11 iunie 2021. Competiția poate fi urmărită LIVE pe PRO TV și pe VOYO .

Pentru prima dată în istoria sa, Campionatului European de Fotbal este găzduit de 12 orașe diferite. Detalii AICI .

We Are The People – piesa oficială a EURO 2020

Melodia oficială a competiției - We Are The People - a fost lansată cu mai puțin de o lună înainte de debutul competiției sportive. Bono, The Edge și Martin Garrix au lucrat la o piesă care să celebreze spectacolul, oriunde ai fi, și să deschidă ochii omenirii asupra provocărilor pe care le are de înfruntat.

Conform UEFA, We Are The People inspiră optimism, speranță și determinare, elemente care stau la baza performanței în sport.

Piesa a avut parte de o lansare de gală, un clip al acesteia fiind proiectat pe ecranele gigantice ale stadionului Wembley din Londra.

We Are The People beneficiază de orchestrația lui Martin Garrix și de versurile lui Bono. The Edge, pe numele său real David Howell Evans (U2), s-a ocupat de solo-urile de chitară.

„Crearea muzicii pentru unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, împreună cu Bono și The Edge, a fost o experiență incredibilă. Sunt foarte mândru de ceea ce am făcut împreună și încântat că putem să o împărtășim, în sfârșit, lumii întregi”, a spus David Garrix.

Ascultă piesa mai jos!