EXCLUSIV: Cum se face un spital! Alex Dima: "Construcția spitalului pornește de la un coșmar în care trăiesc oameni"

Într-o țară cu puțin peste 20 de milioane de locuitori, dar parcă și cu mult peste 20 de milioane de piedici/frici/nereguli care ne blochează de trei decenii, 260 de mii de oameni fac un spital!



Sunt oameni obișnuiți-unii contabili, alții profesori, ingineri, jurnaliști sau cu alte meserii care nu implică mersul pe șantier. Dar totuși acești oameni "obișnuiți" schimbă un sistem, pentru că au ales să doneze din venitul lor pentru mai bine. Odată cu ridicarea Spitalului de Oncologie și Radioterapie Pediatrică, toți copiii diagnosticați cu probleme oncologice vor avea un loc pentru videcare, iar România va avea o certitudine. Aceea că se poate și că, dacă vrem, #noifacemunspital!



O serie de materiale speciale protv.ro, realizate prin interviuri cu inițiatorii și promotorii principali ai proiectului, vor arăta, pas cu pas, cum se face un spital.

Alex Dima, Senior Corespondent ProTV și promotor al unor proiecte care schimbă o țară, ne-a vorbit despre motivațiile din spatele construirii Spitalului de Oncologie și Radioterapie Pediatrică.





Pentru că viața oamenilor se schimbă tot prin oameni!

Alex Dima: “De multe ori am îndemnat oamenii să facă un exercițiu de imaginație și să se pună în locul celor care sunt acolo, în spital...Pentru 5 minute! Gândește-te că pruncul tău e bolnav...Pentru 5 minute, gândește-te la treaba asta! Gândește-te la cum ți se dă vestea, încotro o apuci, ce faci în momentul acela....Și atunci ieși din acele cinci minute de gândire și propune-ți să faci o donație de 4 euro pentru acel spital! Oare nu este cel mai bun abomanent pe care îl poți face tu vreodată în viața asta? Cât plătești la telefon...30 de euro...Cât plătești la cablu...Mulți euro...Cât ai rate la bancă? 300 de euro... Aici dai patru euro... Doar atât...Și slavă cerulu că strigătul nostru a fost auzit și sunt 260 de mii de oameni care au donat! Sunt 260 de mii de cărămizi, de fapt sunt mai multe pentru că oamenii aceștia nu au donat o singură dată...Aici este frumusețea acestui proiect: este construit de oameni! De noi toți!”





Omul care schimbă lucrurile poate să fie lângă tine! Sau poți fii chiar tu!

Alex Dima: “Am sentimentul că se poate! Văd din plin jumătatea plină a paharului... Că putem, dacă vrem. Eu cred că, odată ce ai ajuns în acel spital...De fapt, nici nu trebuie să ajungi acolo, trebuie doar să îți imaginezi și să îți dai seama că poți să ajuți, nu poți să mai dai înapoi. Eu cred cu tărie că e de datoria noastră să facem asta. Pentru că noi avem puterea de a schimba lucruri! NOI!



Alex Dima: "Noi, ca jurnaliști, spunem poveștile unor oameni și vorbim despre nevoile unor oameni. Avem puterea de a pune în legătura oamenii care au nevoie cu oamenii care pot să ajute. Și să ducem strigătul acesta de nevoie să îl facem cât mai auzit, că practic e un strigăt de ajutor pe care noi îl tot urmăm de ani de zile! Este strigătul copiilor bolnavi care stau și se uită pe geam la toamna de afară. Ei asta fac acolo: strigă la noi! Nu îi auzim! Și aici intervenim noi, le facem acest strigăt de ajutor auzit! Facem să ajungă în sute de mii de case!”



Oamenii care construiesc un SPITAL și schimbă o țară nu sunt SUPRAoameni! Pur și simplu fac o alegere...





Alex Dima: “Noi suntem în față, dar eu unul simt că nu fac mare lucru în acest proiect. Ce fac eu, că nu car cărămizi acolo?! Eu îmi fac datoria! Asta ar trebui să înțelegem toți, să ne facem datoria acolo unde suntem. Am filmat acum mulți ani cu Înaltul Iustinian de la Maramureș. Dintre toate câte am filmat atunci, a insistat măcar asta să dau: să îi îndemne pe oameni să își facă datoria acolo unde sunt: mături strada, mătur-o ca lumea! Ai grijă de copii, ai grijă ca lumea! Ești profesor, învață copiii ce trebuie! Ești jurnalist, fă treaba asta așa cum trebuie să fie făcută! Și, dacă e posibil, cum e posibil în cazul nostru, ia-ți un proiect, două, pe care să le susții și pe care să le ajuți. Ce am făcut eu? Am spus niște povești, am spus povestea lor și oriunde mă duc și de câte ori pot, spun povestea asta! Uite ce face asociația “Dăruiește viața”! Uite ce face MagiCamp!”



Schimbarea se produce cu alegerea de a face ceva pentru schimbare

Alex Dima: “Ne punem tot felul de bariere: nu mă ocup de copiii bolnavi, că mă afectează! Nu mă duc să plantez copaci, că e noroi și mă plouă! Și de fapt nu facem nimic! Nu zice nimeni să ai grijă de copiii bonavi de cancer, fă altceva! Uită-te în jurul tău! Hai să facem ceva! Așa au pornit fetele de la “Dăruiește viața”, Oana și Carmen, de la niște nevoi! Așa a pornit Magic Camp, de la niște nevoi!”





Și așa se construiește un SPITAL....

Alex Dima: “Acum sincer, când ne uităm la ce facem, și noi ne speriem uneori...Dar un spital se face cu foarte multă muncă și cu foarte mulți oameni în spate. Cu înțelepciune, cu mult strigăt...Și cu multă suferință...Pentru că în spatele proiectului stă toată suferința de la care a pornit această idee! Nu trebuie să uităm că totul pornește de la un coșmar în care trăiesc niște oameni și în fața acestui coșmar nu contează cât de mult efort depui și ce faci ca să îi ajuți pe ei...”





Construcția unui spital începe din suflet, dar pornește de la o nevoie...

Alex Dima: Eu, ca jurnalist, dau poveștile reale! Sunt zile de filmări în urma cărora te întorci cu stomacul ghem de suferință. Nici nu știi ce să îi întrebi. Ce să întrebi un copil în acestă situație? Sau ce să o întrebi pe mama...Sau să le zici aberații de genul "lăsați că o să fie bine". Pe bune? Și cam când o sa fie bine? Și atunci practic te duci acolo și îi lași pe ei să vorbească! Să îți spună ei ce cred, ce simt și prin ce trec acolo! Să spună că acolo există un singur duș! Și că un copil bolnav stă două ore la coadă la duș! În chimioterapie! Te doare o măsea sau te doare capul și nu știi unde să te bagi și ce să iei! Dar pe copilul acela îl doare non-stop, luni de zile! Și trăiește o suferință îngrozitoare! Și ce facem noi, ce suntem în stare să facem pentru el, noi, statul român? Îl lăsăm să stea la coadă, rezemat de un perete, unde așteaptă ca să se spele!

Alex Dima: "Ei își doresc să își ducă bătălia într-un spațiu civilizat, care să îi ajute! Dacă te duci acolo, la actualul spital, singurul loc unde copiii se joacă, e la o masă unde până la 14:00 stau doctorii! Că nici ei nu au un birou! Iar mamele de exemplu nu au un spațiu unde se pot duce să stea împreună și, nevăzute de copii, să își spună poveștile și să plângă! Iar părinții stau și dorm pe scaune de plastic, din acelea de care vezi pe la terase! Dorm sub pat, jos pe linoleum, își pun acolo o pătură și dorm pe ea! Dorm la picioarele copiilor, cu un cot și capul pe pat și restul corpului pe scaun! Nu e ca și cum ai ațipit într-un tren! Zi de zi, lună de lună, stau acolo! Ani! După ce că oamenii ăștia sunt atât de chinuiți, nu ar trebui să le facem lucrurule mai ușoare?"





Alex Dima: "Tu crezi că pe mine nu mă sufocă realitatea asta dură? Sau pe Paula Herlo? OK. Te duci jos în mașină, plângi până când îți trece și te ridici și te gândești: de ce plângi tu? Când tu poți și ar trebui să ajuți? Să ajuți oamenii ăia, să îi faci pe ei să nu mai plângă....Te duci și plângi de ce, de mila lor? Că te gândești că poți sa fii tu în situația lor? Păi, și dacă ai ajuns în starea asta, nu trebuie să îi ajuți?





Uneori e mai greu decât greu să faci un SPITAL...

Alex Dima: "Am ajuns să se facă pe scena politică gălăgie legată de acest spital! Au găsit să se lege de proiectul ăsta...Și uităm fix pentru cine este acest proiect...Pentru niște copii mici, niște copii bolnavi de cancer...Și pentru niște părinți care stau la căpătâiul copiilor...Adică pentru niște oameni care trăiesc într-un coșmar... Acest spital a pornit de la suferința acestor oameni și mi se pare noaptea minții să ajungi în momentul ăsta să blamezi și să dai exact în asta..." Dar spitalul va fi gata în 2020...

Alex Dima: În spital vor fi camere sterile. Sterile! În momentul acesta, în actualul spital, nu există acest concept de camere sterile. Vor fi moderne, cu aparatură, cu echipamente, vor fi saloane de unul , două paturi, cu băi, vor fi spații de joacă, un cinematograf pentru copii, o să fie un spital așa cum vedem pe afară.

Alex Dima: Ca să nu vorbesc că studiile arată, studii făcute afară, că într-un spațiu prietenos, cu niște medici care vorbesc cu el, într-un spașiu care să nu îl ducă cu gândul la spital, cun copil acceptă tratamentul mult mai usor! Într-un spital românesc mustește suferința!Tocmai de asta, spitalul ăsta e gândit ca un copac, cu rădăcini care pornesc de la subsol și cu ramurile care urcă și ajung sus, la ultimul etaj, ca o coroană, cu jucării prinse de perete pe hol.De la intrare ei vor păși într-o poveste.



Alex Dima: "Te duci într-un loc să ajuți și de fapt te încarci tu cu energie de acolo. Voluntarii care vin în MagiCamp și stau o săptămână cu copiii bolnavi de cancer și îi văd în ipostaze destul de dure, abia așteaptă să se întoarcă în anul următor să facă același lucru! De ce? Pentru că te duci să dăruiești și de fapt primești înmiit! Pentu că simți că în sfârșit faci și tu ceva bine pe lumea asta, pe lângă alte proiecte pe care le ai! Dar dai din timpul și din energia ta unor oameni care au nevoie ca de aer de ajutor. Atunci dai și primești! E ce zice Nicolae Steinhardt: dăruind, vei dobândi! Asta faci!"

Dacă vrei să pui și tu o cărămidă la acest SPITAL, o poți face:

-poți da un SMS cu mesajul SPITAL la 8864, să donezi 4 euro în fiecare lună sau la 8844 și să donezi 2 euro pe lună;

-poți dona o dată sau lunar, direct din contul tău bancar, AICI;

-poți alege, ca persoană fizică, să direcționezi 2% din impozitul pe venit către Asociația Dăruiește Viața sau, în cazul companiilor, 20% din impozitul pe profit; găsești detalii AICI;

Dacă deja ai pus o cărămidă la construirea spitalului, îți mulțumim!

