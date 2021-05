Expoziții, conferințe, spații de creație, la cel mai mare Festival de Arhitectură, în cadrul Romanian Creative Week

Prima ediție a Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, care se va desfășura la Iași în perioada 2-6 iunie 2021, va surprinde publicul cu o serie de festivaluri.

Architecture, festivalul de arhitectură, se va alătura Romanian Fashion Week, Moldova Film Festival, Musicalling, Visual Arts, Expo (in)between și VegFest.

Organizate de ProEvent, Bahlui Vision și Walk & Talk, powerd by George, primul banking inteligent, sunt două mari evenimente din cadrul Architecture. Festivalul beneficiază, totodată, de sprijinul Ordinului Arhitecților din România și de cel al Asociației Studenților Arhitecți Iași, iar curatorul acestei secțiuni este Platforma SHARE Architects.

Între surprizele pregătite pentru Iași de George, primul banking inteligent, în cadrul zilelor RCW, este o pictură murală realizată de artista Wanda Hutira, opera urmând a fi expusă pe Podul Avram Iancu (fostul pod Trancu). Totodată, vor fi instalate mai multe piese de mobilier urban de design, care vor îmbogăți zona de promenadă a Râului Bahlui și unele parcuri din Iași, transformându-le în adevărate oaze de relaxare și de creație, după modele similare din mari orașe europene.

Bahlui Vision, organizat în cadrul RCW și cu sprijinul Palas și al Primăriei Iași, va găzdui o serie de evenimente spectaculoase, care se vor desfășura pe Splai Bahlui mal stâng (Podu Roș – Iulius Mall).

Tramvaiul creatorilor, unul dintre evenimentele Bahlui Vision, va muta, pentru două zile, activitatea artistică în interiorul „Tramvaiului artelor”, vehicul personalizat tematic prin pictură în cadrul proiectului cultural „Iași - orașul tramvaielor pictate”. Organizatori sunt: Asociația Tramclub Iași, cu sprijinul Companiei de Transport Public Iași și al Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași.

Expoziția de desen și arhitectură „Great Monthly Challenge”, un alt eveniment din cadrul Bahlui Vision, va încânta publicul cu lucrările digitale ale unor artiști talentați ai Facultății de Arhitectură din Iași.

Patru picturi murale de aproximativ 8 mp, care se vor „prelinge” de pe fiecare dintre cele patru picioare ale Podului Avram Iancu peste taluzul betonat al albiei Bahluiului, vor fi cuprinse în evenimentul Pictură murală Artipică. Bahlui Vision va mai surprinde publicul cu un workshop dedicat construcției de bărcuțe realizate din materiale reciclate.

O altă surpriză este „Walk and Talk with an Architect”, eveniment în cadrul căruia cinci voluntari arhitecți/studenți la Arhitectură vor purta câte o pancartă cu textul „Hai să vorbim Arhitectură!” și vor încuraja trecătorii să facă o plimbare de-a lungul Bahluiului, timp în care vor vorbi despre arhitectură.

Asociația Studenților Peisagiști Iași a pregătit, pentru zilele Architecture, „Pavilion ASAI. Prin ochii altora”, o instalație interactivă care abordează tema pandemiei și cum s-a schimbat modul în care relaționăm. Scopul este oferirea unor sugestii prin care arhitectura și gestionarea spațiului ne pot permite moduri alternative de interacțiune.

În cadrul Festivalului Architecture este organizat și Walk & Talk, powered by George, primul banking inteligent. Walk & Talk este un concurs pentru instalații dedicate activării Râului Bahlui, între Podul de Piatră și Campusul Tudor Vladimirescu din Iași. Câștigătorul Concursului Walk & Talk, competiție în care au fost înscrise 15 lucrări, a fost desemnat de juriul RCW în data de 28 aprilie 2021 și este Sebastian Comănescu, autorul proiectului „Sowing Futures”.

„Sowing Futures” este o instalație reactivă compusă dintr-o structură organică realizată din panouri metalice, animată din interior de lumină și fum și elaborată folosind tehnici de design computational. „Samanta, ca obiect conceptual, însoțește cultura umană încă de la stabilirea primelor societăți agrare. Reprezintă atât originea, cât și punctul terminus al unui ciclu; face trimitere la relații metaforice ale dezvoltării. Instalația propune plantarea unei semințe metaforice pe malul Bahluiului. Lumina și fumul din interior vor invita publicul la contemplarea unui viitor al cărui potențial nu este dezvoltat încă”, arată Sebastian Comănescu, în prezentarea lucrării cu care a câștigat Concursul Walk & Talk.

Alte două proiecte înscrise în competiția Walk & Talk, Orizont 360, o lucrare realizată de Teodora Alexandra Moraru și de Alexandru Mihalachi, și Muza, o lucrare aparținând lui Felix Aftene, au fost premiate de George, primul banking inteligent. Astfel, cele două opere vor fi expuse pe axa de desfășurare a Romanian Creative Week: Copou, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Palatul Culturii, Palas, Splai Bahlui.

„După un an greu în care fiecare am resimțit distanțarea socială, proiectul Walk & Talk, parte a evenimentului Romanian Creative Week, este o invitație la reconectare, la a ieși în aer liber în mod responsabil și la a te bucura de o frumoasă parte a orașului Iași, malul Râului Bahlui.

Lucrarea câștigătoare a Concursului Walk & Talk, Sowing Futures, și cele două lucrări premiate de George, primul banking inteligent, Muza și Orizont 360, vorbesc atât despre un viitor optimist, despre inspirație și reconectare, cât și despre tehnologia care ne poate ajuta să ne îmbunătățim viețile.

Gândită ca o întărire a mesajului de optimism și reconectare, pictura stradală realizată de Wanda Hutira și susținută de George împletește elemente de tehnologie, referințe la viitor și comunitate”, este mesajul cu care George, primul banking inteligent îi întâmpină pe ieșeni la Romanian Creative Week.

Orizont 360 este o instalație artistică ce propune oglindirea mediului înconjurător, având ca scop oferirea unui fragment de orizont fiecărui om care dorește să interacționeze cu el. Conform autorilor lucrării, prin panourile reflectante rotative, instalația va genera o imagine aflată în continuă schimbare, imagine care va fi modificată mereu de persoanele din jur.

Muza, realizată de Felix Aftene, este, așa cum spune autorul, imaginea muzei orașului Iași, reprezentată printr-o pisică înaripată, de un albastru electric. Amplasată până în prezent în mai multe locuri din Iași, pisica, care ia diverse forme, are rolul de a stârni imaginația privitorului și de a-l invita la meditație.

Despre Romanian Creative Week:

Iașul se va transforma, între 2 și 6 iunie 2021, în nucleul creativității din România, găzduind, în cadrul Romanian Creative Week, nume sonore din domenii precum modă, arhitectură, muzică, film, publicitate, new media, design industrial. RCW este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) – singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești.