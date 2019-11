Femei curajoase și de succes își spun povestea la TEDxBucharestWomen

TEDxBucharest închide 2019 cu un eveniment curajos și plin de strălucire, inspirat de conferința globală TEDWomen2019. Pe 7 decembrie 2019, la Muzeul Național de Artă al României, la sala Auditorium.

Întâlnirea de o zi TEDxBucharestWomen va aduce pe scena sălii Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, profesioniste inovatoare din domenii diverse: transmedia, societate, genetică și medicină biomoleculară, psihologie, psihoterapie și sănătate mintală.

Oana Mischie-Artist transmedia și futurolog

Artista de origine română, premiată pentru film, cinematic VR, concepte creative interactive, membră din 2018 a Women in Film and Television Los Angeles. Activează ca artist și futurolog transmedia pentru organizații educaționale și audio-vizuale. La TEDxBucharestWomen va prezenta cum se dezvoltă proiectul Government of Children-A Manifesto for Tangible Utopias.