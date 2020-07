Fiica nelegitimă a Prințului Albert de Monaco are Covid-19. Jazmin a făcut totul public

După ce a luat o scurtă pauză de la interacțiunea pe rețelele sociale, fiica de 28 de ani a Prințului Albert de Monaco le-a dat admiratorilor ei vestea: a fost diagnsticată cu Covid-19.

Jazmin Grimaldi, fiica lui Albert de Monaco dintr-o aventură, a confirmat pe Instagram că se numără printre cei care au contractat virusul SARS-CoV-2.

Tânăra și-a dezvăluit diagnosticul și experiența ei cu acestă boală, sperând că va convinge măcar o persoană dintre cele care nu cred în existența virusului să se protejeze.

„Am fost chemată, în această dimineață, la spitalul în care am fost testată pentru Covid-19… și testul a fost pozitiv. Nu a fost un șoc pentru mine, fiindcă în ultima săptămână am avut simptome de Covid-19. Am fost foarte precaută. Am păstrat distanța socială. Nu ies decât la cumpărături și totdeauna port mască și mă dezinfectez. Sper să pot ajuta măcar o persoană cu această mărturie personală, fiindcă în ultima săptămână am fost foarte bolnavă”, s-a confestat Jazmin Grimaldi.





Fiica Prințului Albert de Monaco a acuzat simptome specifice de Covid-19, dureri în gât, febră și frisoane pentru „3 sau 4 zile”.

Jazmin a făcut apel la cei care cred că sunt suficient de puternici să lupte cu boala să se protejeze când ies în public.

Jazmin Grimaldi este fiica Prințului Albert de Monaco din relația de 3 săptămâni pe care a avut-o cu Tamara Rotolo, în timpul unei vacanțe pe Riviera Franceză, în 1991. Prințul, care a fost și el diagnosticat cu Covid-19 acum 4 luni, a recunoscut-o pe fiica lui abia în iunie 2006, în urma unui test de paternitate.

În prezent, tânăra locuiește la New York. Mama ei, Tamara Rotolo, era chelneriță când prințului i s-au aprins călcâiele după ea.

Albert de Monaco mai are un fiu nelegitim, Alexandre Grimaldi-Coste (17 ani), tot dintr-o relație scurtă. Fiindcă nu a fost căsătorit cu mamele celor doi copii ilegitimi, Alexandre și Jazmin nu pot intra în linia de succesiune la tron.

Copiii legitimi ai lui Albert de Monaco sunt gemenii de 5 ani Prințul Jacques și Prințesa Gabriella, Contesă de Carlades.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Întrebarea Mesei Rotunde - Mimi: „Nu am făcut sex cu o fată”