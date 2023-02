Foștii colegi ai tinerei lovite de un copac, gest emoționant de Valentine's Day! S-a organizat un târg de dragul Andei

Foștii colegi ai Andei Arghir, tânăra lovită de un copac în București au organizat un târg pentru a o sprijini pe aceasta să se recupereze.

Gestul emoționant a fost pus în practică la Colegiul Național "Iulia Hașdeu" din capitală, școala unde Anda a fost elevă. Adolescenții au vândut produse hand-made, prăjituri făcute tot de ei și au prezentat momente artistice. Fondurile strânse în urma evenimentului sunt un cadou pentru Anda Arghir, pe care o cheamă și Valentina.

Anca Bădilă, profesoară de fizică și fosta ei dirigintă, care a participat la organizare, declară:

"Copiii o știau pe Anda, eu am fost diriginta ei, iar acum patru ani, când a terminat, a venit să cunoască noua generație. Așa se întâmplă, cei din vechea generație vin după ce termină și îi cunosc pe cei noi. Anda chiar a făcut lobby și a motivat un copil să vină la Iulia Hașdeu după ce a terminat aici. Ideea de a face acest eveniment le aparține elevilor, iar eu am venit cu propunerea de a organiza totul de Valentine's Day pentru că pe ea o cheamă și Valentina. Până la urmă, această zi celebrează iubirea, nu doar iubirea pentru partener, iar toate aceste lucruri au fost făcute din iubire. Am strâns cam 4000 de Euro, ceea ce dublează cât ne-am propus. Au venit și foști colegi ai Andei, au venit părinți ai foștilor colegi, a fost o zi impresionantă.

Anda e cu totul specială. Este extrem de riguroasă, copilul ăsta e extrem de riguros, puternic, ordonat, Principessa îi spun eu, e o luptătoare, un om care își asumă niște situații, părinții o susțin incredibil. E foarte grea situația prin care trece. Este studentă la Politehnică, în anul IV, la FILS - limba engleza și totul s-a întâmplat când mergea la școală. După toate câte s-au petrecut, ea și-a dat online toate examenele din această sesiune și vrea să termine împreună cu toți colegii. "





La rândul ei, Andra a transmis un mesaj emoționant din spital:

"Nu pot fi tristă sau descurajată când văd câtă susținere am în jurul meu și cât de mulți oameni s-au mobilizat pentru a mă încuraja și pentru a-mi oferi sprijinul lor. În astfel de momente nu poți decât să lupți și să fii încrezător că lucrurile vor merge înspre bine. Nu este loc de deznădejde.

Evenimentul caritabil organizat de elevii Colegiului National “Iulia Hasdeu” este o dovadă pură a omeniei, a frumuseții oamenilor. Deși mulți dintre ei nu mă cunoșteau, atât elevii, cât și profesorii liceului în care mi-am petrecut cei mai frumoși ani s-au mobilizat și au organizat un eveniment minunat, încărcat de energie pozitivă și de dragoste.

Aș dori sa le mulțumesc din suflet. Cuvintele nu pot exprima recunoștința pe care eu o simt acum, față de toți oamenii din jur, fie ei familie, prieteni, cunoștințe sau chiar străini. Îmi doresc ca pe viitor să fiu capabilă sa întorc tot acest bine. Aceasta este motivația mea, și sunt sigură ca un nou drum mi se va arăta în acest sens."





Accidentul tragic s-a petrecut pe strada Fabricii din București, la începutul anului. Ancheta desfăsurată nu a găsit încă, din păcate, niciun vinovat. Asta deși arborele se afla în curtea unei societăţi private, mai mulți locatari din zonă au semnalat pericolul, iar autorităţile nu au luat nicio măsură.

Medicii se tem că Anda Valentina nu va mai putea să meargă niciodată, dar tânăra de 22 de ani se dovedește extrem de puternică și e dispusă la orice formă de recuperare medicală o poate ajuta.

Cont RON:

Beneficiar: Arghir Anda Valentina

IBAN: RO30 RNCB 0857 1703 7275 0001

SWIFT/BIC: RNCBROBU



Cont EURO:

Beneficiar: Arghir Anda Valentina

IBAN: RO35 RNCB 0857 1703 7275 0008

SWIFT/BIC: RNCBROBU

Dacă vreți să o spijiniți în demersurile ei, puteți dona în aceste conturi



Imagini de la evenimentul special vedeți și pe Știrile ProTv