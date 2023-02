Fotbalist de națională, dat dispărut după cutremurul din Turcia! În trecut a fost legitimat la Chelsea

Christian Atsu Twasam, fotbalist născut pe 10 ianuarie 1992 în Ghana, a fost dat dispărut în Turcia, după cutremurul care s-a produs în zona Gaziantep în dimineața zilei de 6 februarie 2022.

Legitimat în prezent la Hatayspor, zonă afectată destul de grav de cutremurul din Turcia, Christian Atsu ar fi dispărut sub dărmânături, potrivit presei din Turcia și din Marea Britanie.

După cum notează presa locală, mai mulți membri ai echipei Hatayspor au fost salvați după cutremur, însă Christian Atsu Twasam și Taner Savut, directorul sportiv al echipei, sunt de negăsit.

