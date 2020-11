From CITY to SMART CITY, conferinţa anului în administraţia locală. Care sunt proiectele de viitor ale orașelor

Primarii celor mai mari orașe din România, ambasadori și experți în dezvoltarea comunităților locale își dau întâlnire, în perioada 4-5 noiembrie 2020, la conferința From CITY to SMART CITY. Evenimentul are loc în format hibrid, fizic şi online.

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Ilie Bolojan, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, Allen Coliban, primarul municipiului Braşov, Attila Korodi, primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamţ, Ioan Popa, primarul municipiului Reşiţa, E.S. Ambasadorii Marii Britanii, Estoniei şi Finlandei sunt doar câţiva dintre speakerii Conferinţei „From CITY to SMART CITY”, care va avea loc pe 4-5 noiembrie, în format hibrid, fizic şi online.

„Conferinţa, care face parte din seria de evenimente SMARTiCITY, aduce împreună, pentru prima dată după alegerile locale, primari şi preşedinti de Consilii Judeţene, membri ai Executivului, ambasadori, societate civilă, reprezentanţi ai mediului de afaceri, speakeri de top din străinătate, pentru a vorbi despre proiectele de viitor ale oraşelor şi comunităţilor”,a declarat Camelia Spătaru, fondatoarea conferinţelor jumptosmart.ro.

Este cea de-a 7-a conferinţă din ultimii ani, care pune umărul la modernizarea administraţiilor şi comunităţilor locale şi la tranziţia lor spre ceea ce numim „oraşe inteligente” (www.jumptosmart.ro)

Lista speakerilor şi invitaţilor e completată de: Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii, Alin Nica, preşedintele CJ Timiș, Elena Lasconi, primarul Municipiului Câmpulung Muscel, Sorin Cîmpeanu, Presedintele Comisiei de învăţământ şi cercetare din Camera Deputaţilor, Preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România, Silvia Dinică, Senator, Comisia pentru Comunicaţii si Tehnologia Informaţiei, Lucian Bode, Ministrul transporturilor (în curs de confirmare), Sebastian Burduja, Secretar de stat in Ministerul Finanţelor, Mircea Fechet, Secretar de stat în Ministerul Mediului, Coen Timmerman, Manager program MaaS la Ministerul Infrastructurii şi Gospodăririi Apelor Olanda (în curs de confirmare), Sabin Sărmaş, Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României. E.S. Domnul Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii în România, și mulți alții.

Evenimentul este organizat de jumptosmart.ro, în parteneriat cu Asociaţia Română de Relaţii Publice (ARRP), Steinbeis Transfer Management/ Steinbeis Network România, Public Affairs Solutions, Vegacomp. Ne bucurăm şi de parteneriatul instituţional al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Culturii.

Ziua 1: Soluții smart pentru viitorul orașelor

Prima zi, 4 noiembrie, este dedicată proiectelor urbane: problemele oraşelor şi soluţiile „smart” ale acestora, impactul pandemiei de COVID-19 asupra oraşelor şi regândirea unor priorităţi şi servicii, digitalizarea accelerată a instituţiilor publice. Transportul şi traficul urban, mobilitatea urbană sunt alte teme de interes, pe care le vom dezbate în conferinţă.

Ziua 1: Educația și viitorul forței de muncă

Cea de a 2-a zi, 5 noiembrie, este dedicată educaţiei şi viitorul forţei de muncă: educaţia şi industria- faţă în faţă; antreprenoriatul în şcoli;soluţii pentru criza forţei de muncă;transformarea digitală a educaţiei, impactul Inteligenţei Artificiale, inovarea şi creativitatea în şcoli. O altă temă pe care o vom discuta este regenerarea urbană.

Moderatorii evenimentului sunt Codrin Scutaru, CEO Public Affairs Solutions, Cornel Bărbuţ, CEO Vegacomp, Cătălin Hossu, Vicepreşedinte ARRP şi Camelia Spătaru, fondatoarea conferinţelor jumptosmart.ro

Evenimentul se va desfăşura în format hibrid, atât online, cât şi cu participare fizică, respectând toate normele sanitare şi de distanţare fizică.

Accesul în sală este permis doar speakerilor si partenerilor, precum si reprezentantilor media, dar în limita locurilor disponibile, prevăzute în lege.

Conferinţa va fi transmisă live, pe pagina Jump to Smart, începând cu ora 9.30, în ambele zile. https://www.facebook.com/oraseinteligente

Ce este jumptosmart.ro

Jumptosmart.ro (SMARTiCITY) este o platformă de evenimente, creată in urmă cu 4 ani, care promovează conceptul de smart city, prin conferinţe şi alte evenimente, dar şi traininguri etc: in educaţie, digitalizare, transport, mobilitate, energie, sănătate etc. La evenimentele noastre au fost prezenţi miniştri, secretari de stat, primari, city manageri, reprezentanţi ai Comisiei Europene, speakeri internaţionali, reprezentanţi ai unor instituţii internaţionale, lideri de top din companii din ţara şi străinătate etc.