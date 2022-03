Fundația Hope and Homes for Children România se implică activ în lupta refugiaților din Ucraina

Fundația Hope and Homes for Children România luptă zilnic împotriva abandonului copiilor, cărora încearcă să le acopere toate lipsurile, atât din punct de vedere material, cât și sentimental, cu care se confruntă de la vârste fragede.

Suferința copiilor poate fi ușor observată la nivel global, așa că fundația nu a întârziat să vină în ajutorul copiilor din Ucraina, ce trăiesc adevărate clipe de coșmar de câteva zile încoace.

Hope and Homes for Children a dotat centrele de primire a refugiaților din București, Sighet și Iași cu pături, saltele și lenjerii de pat în valoare de 20.000 de euro. De asemenea, refugiații din București și Sighet primesc zilnic mese calde.

Un număr mare de refugiați a beneficiat de bunuri de strictă necesitate, precum haine, produse sanitare și de igienă personală, dar și de cazări și transport în afara României. Pe lângă toate acestea, fundația dispune de persoane specializate ce oferă consiliere psihologică și voluntari ce realizează traduceri și interpretări din limba ucraineană.

Fiindcă numărul de refugiați aflați la granița Ucrainei cu România este în continuare extrem de mare, Hope and Homes for Children asigură prezența permanentă a unui număr de persoane la Siret și Sighet, pentru a întâmpina oamenii ce fug din calea războiului. În plus, fundația a trimis peste graniță, prin vama Sighet, medicamente și consumabile medicale, plus saltele, saci de dormit și alte obiecte din această gamă în valoarea de peste 15.000 de euro.

