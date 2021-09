Fundația Renașterea organizează Race for the Cure România ediția a 7-a, pe 26 septembrie

Fundația Renașterea organizează pe 26 septembrie tradițională cursa Race for the Cure România, cursa de alergare/plimbare 5 km cu punctul de start/sosire pe Stadionul Tineretului Iolanda Balaș-Soter.

Race for the Cure 2021 va avea loc în 32 de state europene, devenind cea mai mare cursa internațională destinată promovării sănătățîi și luptei împotriva cancerului de san, cel mai mare și de succes eveniment de informare și de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii. Aflat la a șaptea ediție în țară noastră, Race for the Cure aliniază România la linia de start a Europei în cursa pentru prevenirea și combaterea cancerului la femei unde anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, iar numărul deceselor se ridică la 3.209.

La cursa digitală din 2020, 1200 de persoane au susținut Fundația Renașterea și datorită lor, 1200 de femei vulnerabile au făcut teste medicale gratuite în centrele Fundației Renașterea. Anul trecut, 40 de echipe de celebrități din România printre care Andreea Esca, Inna, Alexandra Dinu, Iuliana Tudor, Andreea Bănică, Atena Boca sau Ada Condeescu și-au creat echipele de start în competiția digitală.

Premieră pe care o aduce ediția din 2021 este aceea că pe lângă prezența la cursa fizică din București, de pe 26 septembrie, locuitori din alte orașe din țară sau din diaspora, pot aduce susținere și donațîi femeilor din România pentru prevenția și combaterea cancerului de san și de col uterin, prin intermediul cursei digitale ce se va desfășura în perioada 26 septembrie -10 octombrie, fără un traseu fix, prestabilit. Înscrierile și donațiile se pot face pe siteul www.fundatiarenasterea.ro și www.raceforthecure.eu/ro/Races/Race/Id/68.

“Anul acesta, linia de start a evenimentului Race for the Cure va fi din nou fizică, vom sărbători sănătatea alături de femilie, prieteni, colegi dar și de invingatoarele în lupta cu cancerul ! De asemenea, românii de pretutindeni își pot arată solidaritatea față de femeile vulnerabile din țară noastră. Pentru aceștia, locul de alergare poate fi oriunde: pe bandă de alergat de acasă, pe aleile din jurul blocului, într-un colț din România sau oriunde în lume. Important este să ne înscriem pe platforma raceforthecure.eu, și apoi să arătăm în online, folosind #RFTC2021 și #Renasterea2021, că suntem alături de femeile din România, în drumul către combaterea cancerului, prin prevenție, stil de viață sănătos și investigațîi medicale periodice.

Statisticile sunt alarmante, plasând România pe un nemeritat loc fruntaș în ceea ce privește rată mortalitățîi în Europa, deoarece prevenția și diagnosticarea precoce încă nu sunt prioritare, iar dramele femeilor diagnosticate cu cancer sunt copleșitoare. Haideți să colorăm din nou Bucureștiul și România în roz, să donăm și să îi îndemnăm pe toți să o facă. Fiecare înscriere e trasformata de Fundația Renașterea în analize medicale pentru femeile defavorizate, ce le pot salva viață!”, subliniază Mihaela Geoană, Președinte și co-fondator al Fundației Renașterea.

Procedura de înscriere și participare, împreună cu toate detaliile și informațiile legate de Race for the Cure 2021 și de acțiunile Fundației Renașterea se pot găși pe site-ul oficial al evenimentului internațional: https://www.raceforthecure.eu/ro/ și pe https://fundatiarenasterea.ro/.

Date statistice despre cancer la femeile în România

Peste jumătate din pacientele cu cancer din România (58,4%) sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și ÎI).

Cancerul de sân este unul dintre principalele cauze de mortalitate pentru femeile din România: prima cauză pentru categoria de vârstă 15 – 49 de ani, a treia cauză pentru categoria 50 și 69 de ani și a patra că dizabilitate (Globocan, 2018).

Anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, iar numărul deceselor se ridică la 3.209. Printr-un calcul simplu, corelând statistici locale cu cele europene, poate fi estimat că, în condițiile în care rată mortalitățîi în România ar fi similară cu cea europeană, numărul de decese ar fi 2.406, ceea ce înseamnă că înregistrăm un număr suplimentar de 800 de decese anual, comparativ cu statele europene.

Race for the Cure

Race for the Cure reprezintă cel mai important eveniment global de conștientizare, educare și strângere de fonduri pentru cancerul de san. Inaugurată în anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursa cu 800 participanți în Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1.6 milioane de participanți în întreagă lume.

Pentru Fundația Renașterea, acest eveniment reprezintă, în egală măsură, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor că cel mai bun tratament este prevenția, iar informarea corectă, sportul și optimismul, sunt rețeta propriei noastre sănătăți. Primele șase edițîi ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 15.000 de persoane, din care peste 400 învingătoare în lupta cu cancerul.