Gala „Diamonds for life”, proiect inițiat de KULTHO – Forever Diamonds, în beneficiul Fundației Renașterea

Prima licitatie caritabila organizata integral de o companie a strans fonduri in valoare de peste 100.000 euro. Pe 4 octombrie 2022, KULTHO a avut onoarea să organizeze prima ediție a Galei ‚Diamonds for life’, în parteneriat cu Fundația Renașterea, un demers caritabil dedicat susținerii programelor de conștientizare și prevenție a cancerului de sân. Gala a avut loc la Palatul CEC, o locație istorică importantă care fost îmbrăcata recent în culoarea speranţei de către Fundația Renașterea, cu ocazia Zilei Mondiale de lupta împotrivă cancerului de sân.

În cadrul evenimentului au fost scoase la licitație piese de prestigiu, semnate de unele dintre cele mai importante nume de pe piața ceasurilor și bijuteriilor de lux, branduri din portofoliu KULTHO care au răspuns afirmativ acestui demers caritabil precum: Chopard, Breilting, Nanis, Chaumet, Marco Bicego, Oris, Roberto Coin, Giovanni Feraris, Perrelet, Pasquale Bruni, Messika, Fope, Annamaria Cammilli, Vida, Baume et Mercier, Frederique Constant, Rado.

Mai mult, special pentru aceasta gala, KULTHO a creat un inel cu 189 de diamante si 1 tanzanit de 7.45 CT care a devenit rapid cea mai licitata piesa a serii.

Fondurile strânse, în valoare de 101.000 euro, au fost donate Fundației Renașterea cu scopul de a susține lupta împotriva cancerului la sân.

„Una dintre misiunile KULTHO- Forever Diamonds este de a celebra individualitatea femeilor și de a onora rolul lor în societate.

Sărbătorim femeile remarcabile de la care învățăm zi de zi ce înseamnă perseverența, dedicarea, implicarea și puterea de depăși ceea ce poate părea, la o primă vedere, imposibil. Prețioase ca un diamant, femeile sunt puternice, strălucitoare și devin, prin lecțiile pe care ni le dau, chiar și când nu și-ar dori asta, muzele noastre.

De aceea, asocierea noastră cu Fundația Renașterea a venit in mod firesc, creându-se o legătura autentică între misiunile noastre. Universul Kultho este unul plin de strălucire și de frumos, dar nu ne putem limita doar la asta. Credem cu tarie ca definiția succesului în afaceri depășește profitabilitatea, notorietatea sau rata de crestere a business-ului. Succesul înseamnă si un angajament pentru îmbunătățirea calității vieții comunitatii din care facem parte.

Kultho acorda atenție în egală măsură atât valorii produselor de lux, cât și bunăstării comunității și sprijinim, an de an, ONG-uri și cauze cu care ne identificăm, iar Gala „Diamonds for life” vine ca o incununare a acestui lucru si este modul nostru de a ne implica și de reda societății măcar o parte din strălucirea de care are atât de multă nevoie”, spune Madalina Diaconu, director de marketing KULTHO.

Gazda evenimentului a fost Andreea Esca, ambasador al Fundatiei Renasterea si promotor al programelor sale. Licitația cu strigare s-a desfășurat cu ajutorul comisarului de licitatii Adina Matei (Artmark), fiind prezentate in total, in cadrul licitatiei cu strigare si a celei tacute, un numar de 38 de piese.

Ambasadorul KULTHO, Andra, a tinut un recital de exceptie pentru invitatii galei.

În luna octombrie, luna dedicată conștientizării și prevenției cancerului de sân, ‚Diamonds for life’ Gala vine ca o completare a eforturilor depuse de Fundația Renașterea pentru comunitățile vulnerabile, fiind modul KULTHO de a se implica și de a reda societății strălucirea de care are atât de multă nevoie.

„De 21 de ani suntem alături de femeile din Romania, pentru a le ajuta să iși păstreze sănătatea, prin prevenție, stil de viață sănătos și acces la investigații medicale.

Suntem extrem de onorati de sustinerea Kultho, care ne este alaturi inca de acum 4 ani. Prin Gala Diamonds for Life, Kultho duce conceptul de responsabilitate sociala la un alt nivel, prin asumarea integrala a Galei caritabile, atat in ceea ce priveste cele 38 de piese scoase la licitatie, cat si acoperirea costurilor organizatorice.

Pentru Fundatia Renasterea reprezinta un privilegiu si o recunoastere a activitatii noastre din ultimii 21 de ani, dar si si suportul essential pentru continuarea programelor noastre dedicate preventiei, depistarii precoce a cancerului, oferirii de teste medicale gratuite femeilor defavorizate și sustinerii pacientelor diagnosticate cu cancer!”, a declarat Mihaela Geoană, Președinte fondator al Fundației Renașterea.

Gala „Diamonds for life” este un eveniment anual, ce vizează în mod particular nevoile actuale ale societății și comunitățile care au nevoie de schimbare, prin implicarea exclusivă a caselor de bijuterii și ceasuri din portofoliul KULTHO, la inițiativa brandului.

Fundatia Renasterea multumeste tuturor caselor de bijuterii implicate: Chopard, Breitling, Messika, Pasquale Bruni, Frederique Constant, Annamaria Cammilli, Nanis, Giovanni Feraris, Chaumet, Marco Bicego, Fope, Roberton Coin, Rado, Oris, Baume et Mercier, Perrelet, Vida si sustinatorilor evenimentului: Artmark, Alexandrion Group, Catena.

Imagini de la eveniment: https://www.facebook.com/395624153809868/posts

Informatii despre Fundatia Renasterea

Fundatia Renasterea este o organizatie neguvernamentala, infiintata in anul 2001, care a primit statut de Organizatie de Utilitate Publica in anul 2007. Misiunea Fundatiei Renasterea este aceea de a promova importanta preventiei si depistarii precoce a cancerului de san si de col uterin, de a oferi investigatii medicale gratuite si consiliere pacientilor oncologici.

Alăturându-se Iniţiativei Mondiale de Iluminare în Roz ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân, anual, la 1 octombrie, Fundaţia Renaşterea organizează evenimentul - Iluminare in roz a unor clădiri reprezentative din Bucuresti şi din alte oraşe din ţară. In 2014, in urma demersurilor facute de Fundatia Renasterea, Senatul Roman a declarat 1 Octombrie - Zi Nationala de lupta Impotriva Cancerului de San.

Realizări ale celor 21 ani de activitate ale Fundatiei Renasterea:

• Centrul Medical de Excelenţă – RENASTEREA, inaugurat în aprilie 2011, specializat in diagnosticarea precoce a cancerului de san si genital. Centrul are 8 cabinete medicale, laborator modern, mamograf digital si cu tomosinteza – ce are cu 30% mai putina iradiere decat alte echipamente digitale, colposcop, ecograf 4D. Finantarea, in valoare de 2,000,000 Euro, a fost asigurata prin Mecanismul Financiar SEE (Islanda, Liechtenstein si Norvegia). Acest centru ofera: servicii medicale la standarde de exceptie, aparatura medicala ultraperformanta, laborator specializat, la cele mai mici preturi de pe piata medicala din Romania, fiind gestionat de o fundatie care nu urmareste obtinerea de profit.

• In perioada 2003-2022, la Centrele Medicale Renasterea din Bucuresti s-au efectuat 31.794 de ecografii, 44.900 de mamografii si 52.071‬ de consultatii, 5.311 femei primind diagnosticul de cancer.

• Unitatea Mobilă de Diagnostic pentru Sân şi Col Uterin - primul program gratuit de investigaţii de sân şi de col uterin din România, este dotata cu cabinet de ginecologie si mamograf digital.

De la inaugurare (martie 2008), Unitatea Mobilă s-a deplasat în 61 de comunităţi rurale si orase mici,unde peste 24.870 de femei au beneficiat de investigaţii gratuite, fiind efectuate 22.680 de teste Babes-Papanicolau si 11.317 mamografii.

• BRAVE CUT– proiect de donare par si oferire peruci din par natural pacientelor si copiilor aflati in tratament oncologic lansat la 1 octombrie 2015.

Rezultatele obtinute: peste 21.000 codite donate (care ar putea fi transformate in 2200 peruci); donatori din peste 60 orase din Romania, dar si din tari precum Austria, Italia, Danemarca, Germania si Marea Britanie si altele; 950 de peruci donate pacientelor oncologice.