Garry Kasparov, un nou mesaj despre războiul din Ucraina: „Va exista o dată viitoare și va fi în țările NATO”

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, cea mai vehementă voce împotriva lui Vladimir Putin este cea a lui Garry Kasparov.

Marele șahist scrie zilnic pe Twitter mesaje prin care afirmă că știe cum poate fi oprit Vladimir Putin, însă spune și că este sigur ce pași urmează să facă președintele rus: dacă va cuceri Ucraina, următoarea țintă a Rusiei va fi o țară NATO!

„Războiul lui Vladimir Putin în Ucraina a intrat în următoarea etapă, distrugerea și uciderea civililor. Acest pas face, de asemenea, parte din Războiul Mondial al lui Vladimir Putin, un război cu lumea civilizată cu drepturi internaționale, democrații și orice amenințare la adresa puterii sale. Trebuie să îl oprim pe Vladimir Putin acum! Dacă nu îl oprim să distrugă Ucraina și să comită acest genocid împotriva poporului ucrainean, va exista o dată viitoare și va fi în țările NATO, cu o amenințare nucleară fără precedent. Recomandările mele: Nu cer NATO să atace direct Rusia, dar pot vorbi din istorie și am cunoștințe despre Vladimir Putin. E un dictator și, dacă va distruge Ucraina, nu-l mai putem opri. Să nu încercăm să-l chemăm pe ucigaș din buncărul lui din Ural. Mesajul este pentru cei care ii fac voia. O vor face? Vreți cu toții să muriți? Să trimitem Rusia în epoca de piatră din punct de vedere tehnologic. Boicotarea industriei petroliere nu va fi necesară dacă tehnologia necesară nu este disponibilă. Industria se va opri. Acest lucru va presupune un sacrificiu, reorganizarea și creșterea producției. Este întotdeauna tragic că cetățenii suferă, dar nu sunt bombardați în casele lor ca ucrainenii. Fiecare element al societății ruse trebuie să facă presiuni asupra lui Vladimir Putin, pentru a-i oferi posibilitatea de a alege între el și ceilalți. Unii îl vor sprijini, dar pentru cât timp? Un mesaj clar pentru generalii Rusiei: că vor fi anihilati dacă vor atinge măcar un centimetru dintr-o țară NATO. Trimite toate armele, inclusiv avioanele blocate, în Ucraina. Fiecare zi în care Ucraina rezistă ne oferă posibilitatea de a comunica această catastrofă oamenilor care îl pot opri cu adevărat pe Vladimir Putin: poporul Rusiei, de la oligarhi la comandanți și protestatari. Lăsați-l fără rezerve. Viteza este cheia pentru a le opri plățile și pentru a le confisca bunurile înainte de a le ascunde. Amenințările de genul «Nu știu ce îi așteaptă» nu au niciun efect dacă Vladimir Putin nu te crede. Arată-i-o! Tuturor politicienilor și mass-media: Nu îl mai numiți pe Vladimir Putin președinte! Este un dictator! Cuvintele au multă putere. Nu merită un titlu democratic”, a scris, printre altele, Garry Kasparov pe Twitter.

Putin vows to exterminate Ukrainians while we watch. Ukraine did nothing wrong but try to join the democratic world that is now witnessing crimes against humanity in real time. Not unable. Unwilling. #CloseTheSky 13/13