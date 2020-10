George Mariș, cel mai bun concurent de la Ninja Warrior România, a murit

George Maris are 29 de ani, este student la facultatea de geologie si geofizică în București iar pe lângă asta amenajează trasee de cățărat la diferite săli din țară. Pentru el cățăratul e un motiv bun pentru a cunoaște locuri și oameni noi. Atuul lui în această competiție este o combinație între agilitate si forță. ????????????????‍♂️ #NinjaWarriorRomania

A post shared by Ninja Warrior Romania (@ninja_warrior_romania) on Oct 2, 2018 at 4:15am PDT