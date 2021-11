Gest scandalos al cântăreței Sophia Urista: a urinat pe un fan în timpul concertului

Moment șocant în timpul concertului trupei „Brass Against”, susținut în cadrul festivalului Rockville din Daytona. Solista formației, Sophia Urista, a urinat pe un fan pe scenă, după ce acesta a fost de acord cu solicitarea ei.

Sophia Urista cânta pe scenă una dintre piesele trupei Rage Against The Machine, când a anunțat asistența că trebuie să-și facă nevoile. Artista și-a manifestat dorința de a urina pe fața unuia dintre oamenii din public, iar un bărbat s-a oferit să dea curs invitației sale.

Admiratorul ei s-a așezat pe spate, iar cântăreața și-a dat pantalonii jos pentru a urina. Toți spectatorii au crezut că e o glumă și așteptau ca „circul” să se termine repede cu râsete din toate părțile. Însă n-a fost așa.

Sophia Urista s-a ținut de cuvânt și „s-a eliberat de tensiunea” care o împiedica să cânte cum și-a dorit. Admiratorul ei părea extrem de „înviorat” după dușul de care a avut parte.

Într-o postare pe contul ei de Instagram, Sophia Urista și-a cerut scuze pentru gestul extrem.

„Bună, tuturor. Vreau să vorbesc despre prestația mea de la festivalul Rockville din Daytona. Întotdeauna am forțat nota în muzică și pe scenă. În noaptea aceea, am forțat nota prea mult. Îmi iubesc familia, trupa și fanii mai mult decât orice și știu că unii au fost jigniți de ceea ce am făcut. Îmi cer scuze și vreau să știe că nu am vrut să-i rănesc.

Nu sunt un artist care șochează. Mereu vreau să pun muzica pe primul loc. Sunt recunocătoare pentru dragostea și sprijinul vostru”, a scris artista pe Instagram. Vezi AICI VIDEO!

Artista a primit mii de mesaje de dezaprobare după ce a făcut un gest rar întâlnit pe scenele muzicale.

