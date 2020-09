Gică Popescu este internat în continuare, după ce a făcut COVID-19: „Nu mi-a fost bine”

Peste mai puțin de o lună, Gică Popescu va împlini 53 de ani, însă fostul sportiv trece prin momente grele în prezent.

Conducătorul echipei de fotbal Viitorul Constanța a anunțat în urmă cu aproximativ o săptămână că are coronavirus, iar de atunci se află internat în spital. Chiar dacă multă lume credea că Gică Popescu va părăsi spitalul în weekendul abia încheiat, jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor anunță că starea lui de sănătate s-a înrăutățit și este internat în continuare.

„Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul. Mă testasem de multe ori până atunci. De data asta am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. M-am dus și la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat? Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse... Din păcate, tomografia computerizată, CT-ul adică, pe care am făcut-o în weekend la nivelul plămânilor nu a arătat foarte bine, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să mai rămân spitalizat. Medicamente am luat, e vorba despre Remdesivir”, a spus Gică Popescu pentru sursa citată.

