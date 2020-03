Gigi Becali, decizie de ultim moment, după ce numărul deceselor cauzate de coronavirus a depășit 60 în România

Pe zi ce trece, numărul românilor infectați cu noul coronavirus crește alarmant, în prezent în țara noastră existând peste 2.000 de cazuri.

Din păcate, în România au fost înregistrate, până în seara zilei de 30 martie, și 65 de decese cauzate de coronavirus, iar întreaga comunitate face acum tot posibilul pentru a încetini și chiar a stopa răspândirea virusului ucigaș.

Una dintre cele mai vocale persoane din ultimele zile săptămâni este Gigi Becali, afacerist care anunță aproape zilnic că îi ajută pe medici și pe bătrâni. Mai mult decât atât, imediat după ce a aflat că România are peste 2.000 de persoane infectate cu noul coronavirus și 65 de decese, patronul de la FCSB a vorbit cu jurnaliștii de la Digi Sport, dezvăluind că a luat noi decizii pentru a ajuta autoritățile.

„La clinica mea se fac teste de coronavirus. Am luat și 2000 de teste, pentru început. Mă sună doctorii și bătrânii și plâng, îmi cer să le aduc măști și mâncare. Nu se poate așa ceva în spitale. Nici măști nu suntem în stare să avem? Mă duc acum să duc niște măști la Craiova și la Caracal. Mă sună bătrâni, că trebuie să le duc mâncare, oamenii nu au mâncare. Îmi e milă, ce să fac... Am o echipă care se ocupă de asta. Le dau bani și duc mâncare la oamenii bătrâni. Eu am spus că în țările ortodoxe nu va fi boala așa de grea. Uite Belarus, uite România, uite Serbia... nu moare lumea așa. Noi avem un înger păzitor”, a spus Gigi Becali.

Din păcate, în dimineața zilei de 31 martie, după declarațiile patronului de la FCSB, autoritățile au anunțat că numărul deceselor cauzate de coronavirus a ajuns la 68 în România.

foto: Agerpres

Vezi și: Viata bate vlogul - sez. 2, episodul 1