Gigi Becali, reacție furibundă din cauza coronavirusului: „Am făcut destule!”

În ultimele luni, Gigi Becali a luptat împotriva coronavirusului, ajutând medicii și spitalele, însă acum se pare că afaceristul nu mai crede în pandemie și a făcut unele declarații incredibile.

„Ce carantină? Cine e bolnav, să stea acasă! Iar cine e sănătos, să joace fotbal! Stăm acum? La revedere, coronavirus, «monavirus»! Gata, am terminat cu el. Ai corona? Ești pozitiv? Stai acasă! Cine e bolnav trebuie să stea acasă! E părerea mea. Vom trăi cu virusul, gata. Cine-l are, stă acasă, cine nu are, să se ducă la muncă. Ce teamă să-mi fie? De un virus? De un corona? Nici măcar nu se vede deloc. Cum să-mi fie frică? Nu e chiar așa cum zice lume. Eu am părerea mea. Ce să facem acum? Ne închidem în casă? Nu mai muncim? Nu mai mâncăm? Trăim cu virusul. Cine moare, moare! Cine trăiește, la muncă și la fotbal. Am făcut teste destule. Dacă mă obligă legea, fac. Ce să facem? Facem noi acum corona? Pe mine nu m-a interesat corona. Nu am purtat mască, nu am ținut cont de distanțarea socială. Am făcut testul de două ori, pentru familia mea. Gata, nu mai contează. Ce să mai facem acum? Asta e părerea mea. Statul să dea drumul la treabă”, a spus Gigi Becali la PRO X.

Vezi și: Facem Level – episodul 1: Vloggerul Max, trucuri și strategii pentru jucătorii de Fortnite