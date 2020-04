Gigi Becali, testat de două ori pentru coronavirus! Care a fost rezultatul: „Nu mi-e frică de moarte”

În ultimele luni, numele lui Gigi Becali a fost asociat mai mult cu lupta împotriva coronavirusului, decât cu lumea fotbalului, așa cum era de obicei.

Patronul de la FCSB a donat bani, materiale și multe alte lucruri pe care medicii le-au cerut, anunțând totul public, parcă special pentru a-și face reclamă. Chiar dacă multă lume a apreciat gesturile făcute de Gigi Becali, au existat și persoane care l-au pus la zid și au afirmat că atunci când ajuți nu trebuie să te lauzi.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Gigi Becali a anunțat inclusiv că la clinica lui se pot face teste pentru coronavirus, iar de Paște a afirmat la România TV că inclusiv el s-a testat și că rezultatul a fost negativ.

„M-am testat de două ori. A venit un doctor acasă și a luat la toată familia. A luat de două ori, toată lumea e sănătoasă. Eu râdeam, dar am zis hai să îl fac. La mine oricum nu are cum să fie pozitiv, nu se apropie coronavirusul de mine, merg zilnic la Liturghie. Mai ales acum, în post, când m-am împărtășit de vreo 4 ori. Îmi mai e mie frică de cineva? Noi l-am cam părăsit pe Dumnezeu. S-a împuţinat dragostea. Trebuie să o ceri, să mergi la biserică. Eu nu port nicio mască, pentru că nu mi-e frică. Nu pot să mă îmbolnăvesc după ce am mâncat trupul şi am băut sângele lui Hristos. Dacă Hristos vrea să mor, atunci să mor. Mie nu mi-e frică de moarte. În fiecare zi mă gândesc la moarte”, a spus Gigi Becali.

foto: Agerpres

