"Global by the sea", cel mai mare camp de creație muzicală din Europa de Est. Ce artiști iau parte la eveniment

Camp-ul ”Global by the sea” este pregătit să pună industria muzicală românească pe harta celor mai importanți exportatori de muzică ai Europei! Peste 30 de producători, compozitori și artiști au ajuns weekend-ul acest la NOVUM By The Sea, unde timp de o săptămână se va desfășura cel mai mare camp de creație muzicală.

INNA, Roxen, Sickotoy, Irina Rimes sau Olivia Addams sunt doar câțiva dintre artiștii care vor participa și își vor lăsa amprenta asupra viitoarelor producții cu potențial de HIT-uri internaționale. Campul ”Global by the sea” reprezinta inca un pas spre viziunea Global Records de a face din România cel mai mare hub de muzică din Estul Europei.

Locația în care s-au adunat cei mai talentați artiști și producători români, cât și straini, a creat atmosfera perfectă pentru ca vocile artiștilor, versurile songwriterilor și beat-urille producătorilor să se armonizeze. Pe lângă artiștii și producătorii de top ai momentului din România, care sunt lideri pe piața muzicală în țări precum Lituania, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Slovenia sau Polonia, se alătură producători din Norvegia, Danemarca, UK si Germania pregătiți să lucreze pentru următoarele HIT-uri internaționale. Timp de șase zile, INNA, Roxen, Marco & Seba, Sickotoy, Minelli, David Ciente, Irina Rimes, Olivia Addams, Florian Rus, Emaa sau Viky Red vor face echipă cu hitmakeri din industria muzicală globală si vor genera zeci de idei cu potențial internațional.

Pe lângă producțiile muzicale ce vor ieși din mâna pasionaților de muzică, vom putea să ne bucurăm de atmosfera și de energia camp-ului cu ajutorul partenerilor de la Kiss FM. Ana Petcu și Cristi Neacșu vor relata zilnic tot ce se întâmplă in camp, atât OnAir cât și Online, vor sta de vorbă cu artiștii și producătorii prezenți și te vor invita să iei parte la crearea unui HIT.

”Global by the sea”, cel mai mare camp de creație muzicală din Europa de Est, organizat de Global Records și Global Publishing în colaborare cu Kiss FM și NOVUM By The Sea își propune ca pe lângă conexiunile interumane și schimbul de experiențe muzicale dintre producători și artiști, să genereze următoarele hituri ce-si vor lansa amprenta in industria muzicală internațională. Camp-ul ”Global by the sea” este pregătit să pună industria muzicală românească pe harta celor mai importanți exportatori de muzică ai Europei.