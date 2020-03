GOLAN, Lucia și Jurjak - headlinerii MMB Showcase Festival

Mastering The Music Business (MMB) Showcase Festival, festivalul ce prezintă artiști în ascensiune din România și din lume, va avea loc între 17-19 martie la Club Expirat. Golan, Lucia și Jurjak vor fi headlinerii festivalului, iar artiști din Norvegia, Letonia, Italia, Ungaria și România au fost adăugați în line-up.

Timp de trei zile, în perioada 17-19 martie, Club Expirat din București va găzdui o nouă ediție a MMB Showcase Festival, eveniment ce va aduce pe scena clubului formații în ascensiune din toată lumea care vor susține concerte de prezentare, pentru a-și face noi fani în România.

Fiecare seară de MMB Showcase Festival la Club Expirat va beneficia de prezența unui headliner binecunoscut din România! Cele trei nume mari care vor încheia fiecare seară de festival sunt GOLAN (17 martie), Jurjak (18 martie) și Lucia (19 martie).

Pe lângă aceștia, peste 20 formații la început de drum vor lua parte la cea de-a 5 ediție a festivalului, prezentându-și muzica publicului român. Noile confirmări sunt A-C Leonte (România), Amadeus (România), Dagamba (Letonia), Marius Mihalache (România), Piqued Jacks (Italia), Rikke Normann (Norvegia) și yesyes (Ungaria).

Biletele pentru festival sunt în număr limitat și s-au pus deja în vânzare pe www.iabilet.ro și în rețeaua IaBilet și costă 30 de lei (bilet pentru o seară) și 60 de lei (abonament pentru toate cele trei seri): https://www.iabilet.ro/bilete-mmb-showcase-festival-52779/?q=mmb+sh

Despre trupele selectate

A-C Leonte este una din cele mai creative artiste reprezentative pentru scena de jazz contemporan din București, dar și pentru mișcarea de muzică electronică underground. A câștigat experiență studiind jazzul, de unde a împrumutat efervescența improvizației, abordarea ludică și, în general, libertatea de exprimare. Combinând în muzica ei alte influențe moderne precum hip-hop, dnb, dub sau trip-hop, și-a creat stilul distinct și profund pe care îl explorează permanent în compoziții, în orchestrații și ca vocalistă și instrumentistă (vioară).

Amadeus, o formație cu instrumente de coarde și pian, e unul din cele mai apreciate proiecte muzicale de acest gen din întreaga lume. Combinația constantă de elemente clasice și moderne a adus grupul în rândul celor mai apreciați artiști din muzica clasică crossover. Au cântat pe patru continente până acum, muzica lor fiind apreciată atât în Europa, unde sunt chemate frecvent în Franța, Spania, Italia și UK, dar și în America de Sud și Asia.

Dagamba creează o fuziune între cultura muzicală din Orient și din Occident, modelând un sound penetrant și unic. În concerte îmbină world music cu rock-ul, popul și muzica clasică - îndrăznind să pășească pe teritorii muzicale neexplorate și creând un show dinamic și plin de culoare. După înființarea trupei în Letonia în 2011 de performantul muzician și academician Valters Puce (violoncel), acestuia i s-a alăturat rapid prietenul său din copilărie Anton Trocjuks (violoncel).

Marius Mihalache este cel mai cunoscut interpret român de țambal. Născut în București într-o familie de muzicieni, a făcut cunoștință cu țambalul la 4 ani, încurajat de tatăl său. În 2017 a lansat cel mai recent proiect al său de muzică balcanică, „Săftiță”, în care își povestește viața și vorbește de rădăcinile sale țigănești, pe care și-a construit fundația culturală și muzicală. Ascultați-l live și veți înțelege de ce este supranumit „Îmblânzitorul de țambale”.

Înființată în 2006, Piqued Jacks este trupa unor frați care au crescut împreună în pitorescul Buggiano, lângă Florența, în Italia. „Piqued” înseamnă „interesat”, dar înseamnă și direct, spontan, visceral. Cel mai recent album al trupei a fost produs de Dan Weller (Enter Shikari, Young Guns) într-un conac din secolul al XVIII-lea, transformat în studio de înregistrări special pentru ei.

Rikke Normann este o interpretă și o compozitoare modernă, cu o voce cu inflexiuni soul și un nucleu pop. În 2019 și-a lansat al treilea album denumit „35”. Înregistrat live, într-o singură sesiune, albumul a fost bine primit atât acasă, cât și în străinătate. Cu emoțiile la vedere, Rikke Normann nu are nevoie decât de un pian pentru a atrage atenția și a-și vrăji publicul cu felul ei special de a vorbi despre sentimente. Se spune că ar fi cel mai bine păstrat secret muzical al Norvegiei.

yesyes cred în puterea de a spune da lucrurilor bune din viață: gândurile lor pozitive i-au dus până în finala competiției DAL cu piesa „I Let You Run Away”, care a fost publicată și pe canalul de YouTube Trap Nation în 2018, ajungând la 4 milioane de vizualizări într-un an. În 2019, cei doi au fost în turneu cu una din cele mai mari trupe din Ungaria, BRAINS, și au avut ocazia să cânte pe cea mai mare scenă în aer liber, în Budapest Park.