Gruparea Anonymous a oferit poze cu militarii ruși care ar fi de vină pentru masacrul de la Bucha (Bucea)

În ultimele zile, atât în mediul online cât și în presa scrisă și la posturile TV au fost prezentate mai multe imagini de-a dreptul îngrozitoare din Ucraina, din ceea ce întreaga planetă numește masacrul de la Bucha (Bucea) și pentru care ar fi de vină militarii ruși.

Potrivit jurnaliștilor de la The New York Times, după ce trupele ruse s-au retras de la periferia Kievului, autoritățile din Ucraina au găsit la Bucha (Bucea) sute de cadavre pe străzile orașului, acestea fiind victime civile ale militarilor ruși. Doar că, așa cum era de așteptat și cum s-a întâmplat încă de la începutul războiului, Rusia neagă că ar fi de vină pentru acest masacru. Mai mult decât atât, autoritățile de la Kremlin afirmă că totul a fost regizat de ucraineni!

„Vrem să remarcăm în mod special că toate unităţile ruse au părăsit complet Bucea la 30 martie, a doua zi după runda de discuţii dintre Rusia şi Ucraina în Turcia”, au spus autoritățile din Rusia, care au adăugat că pe 31 martie, primarul din Bucha (Bucea) a înregistrat un mesaj video prin care anunța că în zonă nu mai sunt militari ruși, dar nu vorbea deloc că pe străzi ar fi rămas cadavre cu mâinile legate la spate.

În ciuda celor spuse de către ruși, autoritățile din Ucraina au afirmat că unele imagini publicate pe 2 aprilie arată clar că la acea dată la Bucha (Bucea) încă erau militari ruși. În plus, cei de la The New York Times au afirmat că unele imagini din satelit arată clar că unele cadavre zac pe străzi încă din 11 martie, dată la care Rusia a anunțat oficial că a preluat controlul orașului.

După ce în mediul online au apărut mai multe imagini cu masacrul de la Bucha (Bucea), gruparea Anonymous a postat pe Twitter mai multe imagini cu militarii ruși care ar fi vinovați că au violat, torturat și ucis mai multe persoane din acea zonă.

One of the brigades that tortured, raped and killed people in #Bucha, v/h 51460 from the village of Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsk Krai, Resourcian Federation.

.cc @KarimKhanQC#BuchaMassacre #BuchaGenocide #GenocideOfUkrainians #FuckPutin pic.twitter.com/KQzmpawEaS