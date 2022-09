Half is Free va asteaptă în această toamnă la Magazinul Cocor, din București. Totul la jumătate de preț!

Half is Free, cel mai important târg de fashion, beauty și lifestyle dedicat creatorilor și brandurilor locale, vă așteaptă pe 24 septembrie, între 10.00 și 19.00, la Magazinul Cocor, din București.

Și de această dată, zeci de designeri au pregătit reduceri substanțiale și zeci de noi provocări de shopping.

Mai jos, lista completă a designerilor pe care îi vei găsi sâmbătă, 24 septembrie, la Half Is Free:

Aer Wear, Armadelalma, Antante, Antonia M, Anna Dumitru, Arioleta, Atelier Devi, Bianca Popp, Black Label, Bon Bijoux, Casa cu Sori, Catch Michelle, Concept a Trois, Couture de Marie, D Apre, En privee, Exlusives, Fena Fashion, Florentina Giol, Framboise, Helvetia, IDU Fashion, I Heart X Alexandra Veron, Inno Shop, Irina Akkaya, Ite Urbane, Izabela Mandoiu, Kinga Varga, Klass, Komoda, La maison de confiance, Larisa Dragna, Laura Badea, Laura Olaru, Lisa&Co, Luxury Ellis, Maam with Love, Madalina Dadarlat, Maison Chouchou, Maison Ilia, Malluce, Magic Charm, Melkior, Morphingdose, Millisimo, Miss Mary a Little, Monarh, Muna, Musette, My Zorzon, Nagun, Naiv Clothing, Nighters, Ninina, Rochiedeseara.ro by Gabriela Atanasiu, Sugar Couture, Vanessa Petrini, WonderBun, Ukiscreator și Molecule F & Friends (AEP Jewerly, Bluzat, CDIEM Accessories, Claudia Castrase, Flash Jewels, GI Jewellery, Haine de Vis, Hairoin, Lena Criveanu, Magnolia Atelier, Mirabilis Art Jewelry, Style Up, Una-i-Luna).

Parteneri: Magna Beauty, Forcapil, Crescina HFSC, ACM Laboratoire, Bio-Oil, Urgo, Catabria labs și Familia Guard.