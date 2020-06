HE.RO Virtual Exhibition aduce viitorii studenți la un click distanță de universitățile din România

Între 25-27 iunie 2020 va avea loc prima ediție a HE.RO Virtual Exhibition - expoziție educațională ce reunește, în mediul online, universitățile și educatorii din România cu tinerii dornici să se dezvolte personal și profesional.

Accesul vizitatorilor în platforma online este gratuit și se face prin înregistrare aici.

În cadrul expoziției virtuale, universități din toate marile orașe ale țării vor avea standuri unde își vor prezenta ofertele educaționale pentru programe de licență, masterat și doctorat. În plus, tinerii pot primi informații despre viața de student, opțiunile de cazare și programele de voluntariat direct de la reprezentanți ai asociațiilor studențești.

Târgul reunește și companii de consultanță educațională care-i pot îndruma pe vizitatori în alegerea celor mai potrivite programe, educatori care oferă o varietate de cursuri și specializări și companii ce își prezintă oportunitățile de internship și carieră.

"Schimbul de energie ce se realizează în interacțiunea față în față dintre oameni nu poate fi comparat sau înlocuit. Însă nevoia de schimbare și adaptare la noile condiții sociale ne-a inspirat să creăm primul târg educațional virtual ce adună exclusiv universități și educatori din țara noastră. HE.RO Virtual Exhibition are avantajul de a pune la dispoziția vizitatorilor sute de programe educaționale din zeci de domenii de studiu, accesibile cu un singur click - fără bariere materiale, de timp sau spațiu.", a declarat Sorina Enăchiuc, Director Executiv, High Edu Consulting.

Ofertele de studii din cadrul evenimentului acoperă toate tipurile de specializări și sunt disponibile în limba maternă sau în limbi străine.

"Odată cu participarea noastră la numeroase conferințe și târguri educaționale internaționale, am constatat lipsa expunerii și promovării programelor universităților din România. Ne dorim ca HE.RO Virtual Exhibition să contribuie la un învățământ mai aplicat și mai conectat cu piața globală a muncii și să aibă un ecou și în rândul mediului de business pentru a sprijini, pe viitor, mai multe programe academice.", a adăugat Nona Colfescu, Business Development Manager, High Edu Consulting.

Pe parcursul celor trei zile de sesiune LIVE sunt așteptați peste 10.000 de participanți, printre care: potențiali studenți români, persoane care își doresc să-și extindă aria de cunoaștere prin intermediul unor cursuri noi, dar și potențiali studenți străini, care doresc să studieze în România. Toți vor avea acces gratuit la workshop-uri, webinarii sau la consiliere educațională și de orientare în carieră.

Accesul în cadrul târgului se realizează rapid, de pe orice dispozitiv și de oriunde, singura condiție fiind accesul la Internet. Comunicarea cu reprezentanții standurilor se va realiza extrem de ușor, pe chat sau față în față, prin intermediul apelului video.

Aceasta este prima sesiune LIVE a HE.RO Virtual Exhibition, cea de-a doua fiind programată pentru zilele de 4 și 5 septembrie 2020. După fiecare sesiune, platforma rămâne deschisă timp de două săptămâni.

Mai multe detalii despre expoziție, aici.



High Edu Consulting este o companie românească de consultanță educațională. Echipa de consultanți acreditaƫi oferă servicii personalizate de consiliere educaƫională elevilor, studenƫilor, adulƫilor, profesioniştilor şi tuturor celor pasionaƫi de educaƫie continuă. High Edu se adresează celor care doresc să îşi consolideze educaƫia prin admiterea la licee, universităƫi, academii şi instituƫii profesionale care se potrivesc cel mai bine dorinƫelor, talentelor şi aspiraƫiilor lor de carieră. Obiectivul High Edu este ca fiecare persoană să îşi atingă potenƫialul maxim.

Experienƫa de peste 20 de ani în conceperea şi implementarea programelor de training, recrutare, dezvoltare personală și de abilități, coaching, mentorat, programe de internship şi induction a consultanƫilor High Edu stă la baza serviciilor complete oferite care ajută tinerii români să își construiască o carieră de succes.