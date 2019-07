Hodor, din Urzeala tronurilor, vine să pună muzică la NEVERSEA 2019. Lista completă a artiștilor

NEVERSEA se apropie cu pași repezi, iar organiatorii tocmai au anunțat alți artiști mari care vor urca pe cele 7 scene ale festivalului.

Doar trei săptămâni mai avem de așteptat până la unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică din România. În perioada 4-7 iulie 2019, pe plaja Neversea Beach de la Constanța vor încinge atmosfera cei mai tari artiști ai momentului. Una din marile surprize ale acestei ediții de festival este un actor care a jucat în serialul Urzeala tronurilor.

Kristian Nairn, cunoscut pentru rolul Hodor, este și un DJ apreciat în Marea Britanie. Nord-irlandezul a realizat un show inedit imediat ce serialul a început să fie difuzat la TV, intitulat Rave of Thrones.

Kristian Nairn este și chitarist împătimit. El a cântat alături de trupa Megadeth în cadrul unui turneu susținut de trupă în 2018, în Franța.

NEVERSEA 2019, artiștii confirmați

Șapte scene amplasate pe plaja Neversea îi așteaptă pe cei mai în vogă artiști ai momentului: ATB, Danny Avila, Gianluca Vacchi, Kadebostany, Lucas & Steve, Mahmut Orhan, Matoma, Ofenbach Live și Will Sparks, Delia, Inna, Alex Parker, The Motans.

La vor fi alături DJ Snake, GEazy, Sean Paul, Jessie J, Afrojack, Alesso, KSHMR, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Vini Vici și mulți alții.

Scena Daydreaming va aduce în cele 4 zile peste 30 artiști, printre care se numără Audio Fly, Black Coffee, Bob Moses Club Set, Golan Live, Gorje Hewek & Izhevski, Guy Gerber, Jan Blomqvist & Band, Matthew Dikay.

Scena The Ark va găzdui în acest an importanți artiști din țară și din străinătate. Peste 20 de artiști vor fi prezenți pe scenă, dintre aceștia îi amintim pe: CTC + Friends, Culese din Cartier, Grasu XXL & Guess Who, Macanache, Nero Dj Set, Paraziții, Șatra B.E.N.Z., Spike, Valentino Khan.

Scena OASIS. Aici îl veți putea vedea pe actorul și DJ-ul Kristian Nairn, cunoscut și pentru rolul său din Urzeala tronurilor. Alături de el, în cele 4 zile de festival vor urca pe scenă alți peste 30 de artiști.

La cea de-a treia ediție NEVERSEA vor fi prezenți peste 150 dintre cei mai buni artiști din străinătate și din țară. Programul festivalului, pentru fiecare zi, va fi disponibil pe neversea.com, începând de vineri, 14 iunie 2019.

NEVERSEA 2019 – abonamente și bilete

Cei care nu și-au achiziționat încă un abonament pentru cea de-a treia ediție a festivalului NEVERSEA îl mai pot cumpăra la prețul special de 549 de lei, plus taxe. De asemenea, cei care vor ajunge la Constanța pentru o singură zi, pot opta și pentru bilete de o zi. Biletele și abonamentele sunt disponibile pe neversea.com.