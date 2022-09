În ce condiții stau recruții ruși pe care Putin vrea să-i trimită pe front

Primii ruși care au primit ordin de mobilizare pentru războiul din Ucraina au sosit în așa-zisele „centre de instruire”. Pe rețelele sociale au început să fie distribuite imagini cu condițiile mizere în care sunt nevoiți să doarmă.

„Experiența ta supremă în armata rusă” - așa sunt descrise ironic barăcile de lemn în care sunt cazați recruții.

„Uite așa stăm și așteptăm. Ne-am adunat aici cu toții, suntem niște omuleți verzi” (nr. se referă la uniformă), spune bărbatul care filmează interiorul unei barăci.



Excellent conditions in authentic wooden barracks for your ultimate Russian army experience! Some pay huge money for this! pic.twitter.com/d9dCZW0PNa



Într-un alt video postat pe rețelele sociale, un recrut spune că unitatea din care face parte a fost informată că va fi trimisă direct pe front, fără niciun fel de antrenament sau pregătire militară.

Mobiks of the "elite" 1st Tank Regiment saying there will be absolutely no training for them ahead of them being sent to Kherson on the 29th. pic.twitter.com/aBlh0HIbFH