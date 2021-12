În lumea copiilor cu autism. Mai multe vedete au participat la un experiment tulburător, dar care ne arată realitatea dură

Mai multe vedete s-au alăturat campaniei pentru înființarea Institutului Autism Voice, care va fi un centru multidisciplinar de recuperare și cercetare a autismului, ce va reuni într-un singur loc toate resursele necesare pentru recuperarea persoanelor afectate.

Adrian Nartea, Andi Vasluianu, Feli și alte personalități publice din România au acceptat să participe la experiment inițiat de Autism Voce, de a intra în lumea copiilor cu autism.

“Trebuie iubie, sincer. Sper să-i schimbe pe toți care or să vadă. O să le arăt și eu”, a spus Adi Nartea, cu lacrimi în ochi, după ce a ieșit din camere.

Feli a fost și ea foarte afectată: “Sunt foarte șocată pentru că eu credeam că știu, pentru că am citit. mi-am dorit să strâng pe cineva în brațe când am ieșit din camere. Nu am mai plâns de mult atât de puternic. Nu-mi imaginez prin ce trec părinții”.

Cum poți ajuta la înființarea Institutului Autism Voice

Trimite VOCE la 8844 pentru a dona 2 Euro sau redirecționează 20% din impozitul pe profit. Mai multe detalii pe https://autismvoice.ro/institutul/

Sursă foto: Facebook Autism Voce