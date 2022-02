În timp ce obuzele tunau pe cer, un copil s-a născut în metroul din Kiev

În urmă cu câteva ore, pe un grup de Telegram au apărut imagini cu un copil născut la metroul din Kiev, scrie agenția de presă unian.ua

Din cauza atacurilor aeriene ale armatei ruse asupra capitalei Kiev, locuitorii s-au adăpostit în subsolurile blocurilor, dar în staţiile de metrou ale oraşului. Aici au fost amenajate locuri de dormit, cu saltele, pentru mamele şi copiii rămaşi în Kiev.

Oamenii postează pe rețeau de socializare Telegram imagini cu situația lor. Pe un grup a fost relalat că o femeie a născut o fetiță în metrou. Părinții i-au dat numele Mia.

Oamenii i-au urat copilului multă fericire în viață care, din păcate, a început în astfel de circumstanțe. „În timp ce obuzele tună pe cer, se nasc copii ucraineni”, sună un mesaj scrie pe acel grup.

Anterior, cunoscutul pediatru ucrainean Yevgeny Komarovsky s-a adresat rușilor cu un mesaj:

„Nu scriu pentru poporul meu. Mă adresez cetățenilor ruși. Sunteți zeci de milioane. Mă adresez zecilor de milioane de ruși care îmi citesc cărțile, îmi urmăresc emisiunile TV, cei pe care i-am ajutat cu adevărat în cei 40 de ani în care am tratat copii, am învățat părinții și am răspuns la mii de întrebări. Acum mii de băieți pe care i-ați crescut sănătoși se uită la țara mea prin lunetă, apăsând butonul „start”, mor și vor muri. Toți cei care priviți îngroziți în fața micului ecran puteți măcar să încercați să opriți asta!", a scris Komarovsky.

Sursă foto: unian.ua

