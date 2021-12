În zi de sărbătoare, românii au ales PRO TV! Programele de 1 decembrie i-au ținut pe telespectatori în fața televizoarelor

De ziua națională, românii au ales să fie cu ochii pe PRO TV!

Dimineața a început cu poveștile oamenilor de succes, care ne fac mândri de țară, realizate de echipa România, te iubesc! și de unul dintre reporterii Inspectorul PRO și a continuat cu LIVE-ul de la parada militară. Emisiunea Zi de bine, România, prezentată de Adela și Cătălin Măruță, a adus în platou atmosfera din casele românilor, iar ziua a continuat cu ediția specială Ce spun românii! Seara s-a încheiat cu primul LIVE SuperStar și premiera filmului Once Upon a Time in Hollywood.

În medie, PRO TV a fost lider de audiență în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD și a înregistrat 5.1 puncte de rating și 22.9% cotă de piață în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.1 puncte de rating și 18.4% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban PRO TV a condus ieri topul televiziunilor cu 3.9 puncte de audiență și 21.7% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 3.6 puncte de rating și 19.9% share.

Așa cum ne-am obișnuit, românii au ales să urmărească Știrile PRO TV! Jurnalul de dimineață a fost lider absolut de audiență pe toate categoriile de public și a înregistrat 4.1 puncte de rating și 33.5% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 2.3 puncte de rating și 18.8% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 06:00 – 10:36, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 3.4 puncte de audiență și 36.0% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 1.6 puncte de rating și 17.0% share.

Adela și Cătălin Măruță s-au reunit în zi de sărbătoare, iar emisiunea Zi de bine, România a fost în topul preferințelor telespectatorilor în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD și a înregistrat 4.4 puncte de rating și 20.5% cotă de piață în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.2 puncte de rating și 15.1% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban emisiunea a condus topul televiziunilor cu 3.3 puncte de audiență și 18.7% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 2.6 puncte de rating și 14.9% share.

Cele mai obiective informații pot fi urmărite în fiecare seară la Știrile PRO TV, de la ora 19:00, iar vineri, de la 20:30, concurenții SuperStar sunt pregătiți de cel de-al doilea LIVE al show-ului.



