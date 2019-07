Începe NEVERSEA 2019. Cine cântă azi pe cele 5 scene

Prima zi de NEVERSEA 2019 aduce pe cele cinci scene ale festivalului artiști de talie mondială. Vezi ce surprize au pregătit organizatorii.

Today is the day! Day 1 la NEVERSEA 2019. Unii dintre cei mai titrați DJ ai lumii vin azi la Constanța să dea startul petrecerii pe plaja NEVERSEA. Ca în fiecare an, organizatorii au pregătit o serie de surprize pentru cei care vor fi acolo între 4 și 7 iulie.

NEVERESEA 2019: Cine cântă azi

Prima zi de festival îi aduce în fața publiculului pe câțiva artiști care au mai fost la Constanța la edițiile anterioare. Însă sunt și nume noi la NEVERSEA 2019. Iată cine sunt artiștii care vor cânta azi!

SCENA PRINCIPALĂ

PARTYDUL KISS FM (Ora 18.00)

ALEX PARKER (Ora 18.40)

MAHMUT ORHAN (Ora 19.40)

INNA (Ora 20.50)

G-EAZY (Ora 22.15)

ATB (Ora 23.30)

ALESSO (Ora 01.30)

LUCAS & STEVE (Ora 03.15)

DIMITRI VANGELIS & WYMAN (Ora 04.50)



SCENA TEMPLE

DAN ANDREI B2B KOZO (Ora 22.00)

HOSH (Ora 01.30)

BORIS BREJCHA (Ora 03.30)

ARAPU (Ora 05.30)



SCENA THE ARK

DJ BULLY (Ora 14.00)

K-LU (Ora 17.00)

NANE (Ora 20.00)

SATRA B.E.N.Z. (Ora 21.00)

SPIKE (Ora 22.00)

DJ SHIVER (Ora 23.00)

NERO DJ SET (Ora 00.00)

RUDIMENTAL DJ SET (Ora 01.30)

SCENA DAYDREAMING

ESAUNUE (Ora 14.00)

VICTHOR (Ora 17.00)

DJ KOOL (Ora 20.00)

AUDIOFLY (Ora 22.00)

GORJE HEWEK & IZHEVSKI (Ora 01.30)

MATTHEW DEKAY (Ora 04.30)

VIKEN ARMAN (06.30)

SCENA OASIS

CODY B2B JAMES AKI (Ora 14.00)

CHRIS HYPE & MARC RAYEN (Ora 16.00)

SASHA LOPEZ (Ora 18.00)

KRISTIAN NAIRN (Ora 20.00)

JACK PERRY (Ora 21.00)

ANNA TUR (Ora 23.30)

STEFAN BINIAK (Ora 01.30)

PAGAL (Ora 03.00)

NO PARACHUTE (04.30)

MAESTROS DEL RITMO (Ora 06.00)