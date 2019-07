Industria muzicală și-a dat întalnire marți seara la Universal Music, cea mai mare casă de discuri din lume

Cea mai tare petrecere a anului a avut loc marți, 11 iunie, în București. Universal Music, cea mai mare casă de discuri din lume, împreună cu MediaPro Music, au sărbătorit un an plin de activitate, dar și o colaborare de lungă durată, în cadrul uneia dintre cele mai așteptate petreceri ale anului – #MusicIsUniversal.

Păstrând tradiția, și în acest an petrecerea anuală Universal Music România & MediaPro Music a avut loc la Clubul Diplomatic din București, unde zeci de artiști, influenceri, personalități din media, parteneri, colaboratori, manageri, impresari, vloggeri, bloggeri, dar și o mare parte din presa românească au sărbătorit încă un an de succes.

Evenimentul #MusicIsUniversal a adus în același loc numeroși artiști, printre care Sandra N, AnaNia, Amir, Seredinschi, Jean Gavril, Annes, Lora, Jo, Juno, Romanița Fricosu, Iris, Nicole Cherry, Liviu Teodorescu, Anastasia Sandu, VUNK, Radu și Ana Sîrbu, Andreea Antonescu, YellLow, Elena Gheorghe, Alexandra Stan, Xonia, Virgil Ianțu, Julie Mayaya, Phaser, Speak, Noaptea Târziu, Randi, Edward Sanda, NICO, Doru Todorut, Andrei Leonte, Marius Moga, The Kryptonite Sparks, Zdob și Zdub și mulți alții.



Peste 500 de invitați au fost prezenți la petrecerea „Sky is the limit”



Prieteni apropiați ai brandului ce s-au delectat cu o serie de activări, având în vedere contextul și locul desfășurării evenimentului, totul fiind transformat într-un adevărat festival. Tematica petrecerii a fost „Sky is the Limit”, iar dresscode-ul de anul acesta a fost #somethingblue, pentru a fi în concordanță cu albastrul cerului și măreția norilor.

Party-ul a început cu gazda evenimentului, Virgil Ianțu, care a trecut în revista anul 2018-2019 și care a prezentat momentele serii, începând cu discursul Ioanei Feșnic – Managing Director Universal Music România și continuând cu momente live memorabile susținute de către Nicole Cherry, Vunk, Alexandra Stan și Zdob și Zdub.

Universal Music România este parte a Universal Music Group, cea mai mare casă de discuri din lume. Universal Music România și-a câștigat poziția de lider de piață încă de la înființare, în 2006, datorită strategiei sale inovatoare.

Pe lângă activitățile clasice de casa de discuri, producție, distribuție și promovare de conținut muzical, Universal Music România este și o companie de marketing, implicată constant în dezvoltarea de strategie de brand, bazată pe asocierea cu industria de entertainment, prin realizarea unor parteneriate strategice între label, artiști și brand-uri.

Parte a Universal Music România, MediaPro Music a fost înființată acum 23 ani și deține un catalog local important, ce include peste 8000 de piese. Cu zeci de artiști de top, albume de succes și premii muzicale, sute de hituri și concerte, MediaPro Music este una dintre cele mai importante prezente din industria muzicală locală.