Influenceriță din Brazilia, drogată și violată înainte de Revelion! S-a trezit după 12 ore, în patul agresorului

Eduarda (Duda) Martins, fitness-influenceriță din Brazilia, a povestit pe Instagram drama prin care a trecut chiar înainte de Revelion.

Potrivit tinerei, a cărei poveste a apărut în presa din toată lumea, ea a ieșit la o întâlnire cu un bărbat pe 29 decembrie, iar tot ce își amintește este că a băut trei pahare de gin, după care „i s-a rupt filmul”.

Potrivit jurnaliștilor de la The Sun, Duda Martins le-a spus celor peste 200.000 de urmăritori pe care îi are pe Instagram că s-a trezit după 12 ore, pe 30 decembrie, în apartamentul bărbatului, iar tot ce s-a întâmplat este complet necunoscut pentru ea. Știe însă că a fost violată, deoarece avea răni pe corp și a mers de urgență la spital.

Eduarda Martins a făcut dezvăluirile în timp ce alături de ea se afla avocata ei, Julia Nunes: „M-am trezit în jurul orei 3.30 sau 4 dimineaţa, nu-mi amintesc nimic din ce mi s-a întâmplat, unde eram, cum am plecat, cum am ajuns la el acasă sau dacă mi s-a întâmplat ceva. Am doar senzația că am fost rănită, sunt poze pe care le-au făcut medicii. Aveam vânătăi pe piept, umflături pe cap și răni în zonele intime. Deci nu am fost doar drogată, ci şi violată. Când m-am trezit, m-am uitat în jur şi am realizat că sunt pe canapeaua lui. În acel moment nici nu mi-am da seama că sunt dezbrăcată, nu mai aveam lenjerie. În ajunul Anului Nou dansa și se distra. Câte alte femei ar fi putut fi victimele acestui agresor?”.

Jurnaliștii britanici, care o citează pe avocata lui Duda Martins, afirmă că agresorul încă nu a fost găsit, însă Maria Angelita, agent de poliție, a afirmat că o anchetă a fost deschisă pe 3 ianuarie.

