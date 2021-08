Interviu cu purtătorul de cuvânt al talibanilor! Ce a răspuns la întrebările legate de soarta oamenilor din Afganistan?

Jurnalista a transformat buletinul de știri într-un interviu aprofundat. Hakim prezenta BBC News când Shaheen a sunat la ceea ce părea a fi telefonul ei mobil. În câteva secunde, jurnalista l-a pus pe Shaheen pe difuzor pentru a se asigura că spectatorii îl pot auzi, înainte de a cere să se prezinte.

„Este bine?” a întrebat ea, menținând contactul vizual cu camera. „Pot să audă spectatorii noștri asta?” De acolo, Hakim a susținut un interviu de 30 de minute, în timp ce l-a chestionat pe purtătorul de cuvânt cu privire la planurile aparente ale talibanilor pentru Afganistan.



Interviul s-a purtat în momentul în care președintele afgan Ashraf Ghani a fugit din țară după ce forțele talibane au intrat în capitală, în urma unui avans rapid în toată țara, avans care a determinat căderea dramatică a guvernului susținut până atunci de SUA.

