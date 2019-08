Irina Rimes, pe aceeași scenă cu Ronan Keating (Boyzone) la Cerbul de Aur

Irina Rimes va cânta pe aceeași scenă cu Ronan Keating, fost membru al trupei Boyzone, la Festivalul Cerbul de Aur, care va avea loc în perioada 22-25 august, în Piața Sfatului din Brașov.

Antrenoarea de la Vocea României, Irina Rimes, și Ronan Keating, fost membru al trupei Boyzone, vor cânta pe aceeași scenă la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Cerbul de Aur, ce va avea loc în perioada 22-25 august, în Piața Sfatului din Brașov, potrivit Agerpres.

Starul irlandez, cunoscut pentru piesele "When You Say Nothing at All" şi "If Tomorrow Never Comes" va susține un recital pe 24 august, în seara de gală a festivalului, notează Agerpres.

Cântăreţ, compozitor, jurat şi vocal coach la talent show-uri, Ronan Keating are o carieră impresionantă. A fost lider al trupei Boyzone cu care a lansat şapte albume de studio şi numeroase hituri şi a vândut 25 de milioane de albume.

Ronan Keating, record de vânzări

În 2000 începe cariera solo, lansând nu mai puţin de zece albume, vândute în 20.000 de milioane de exemplare. Single-ul său "When You Say Nothing at All" de pe coloana sonoră a filmului Notting Hill a făcut înconjurul lumii şi a ajuns No.1 în topurile din mai multe ţări. În Australia este cunoscut şi ca jurat al emisiunilor X Factor şi All Together Now şi vocal coach pentru talent show-ului The Voice (2016).

Cine cântă în deschidere la Cerbul de Aur

Cea de-a 19-a ediţie a Festivalului va avea loc în perioada 22 - 25 august, pe scena de la Braşov urmând să urce nume mari ale muzicii din România şi din străinătate. Primele nume anunţate deja fiind Ştefan Bănică jr. şi Irina Rimes, însă urmează şi alte surprize!

Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55 de mii de euro.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Biletele pentru Festivalul Concurs "Cerbul de Aur" 2019 au fost puse în vânzare, cu preţuri pornind de la 70 de lei. Biletele sunt disponibile pe Eventim.ro, UPC.ro şi în reţeaua magazinelor partenere.

Prima ediție Cerbul de Aur, în 1968

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzica organizat în România şi, în mod tradiţional, la Braşov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amalia Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.

